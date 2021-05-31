《香港01》飲食記者推介10間食店的抵食優惠給大家，有不少解暑氣的冰凍飲品有折扣，如天仁茗茶、Starbucks、7仔便利店飲品，還有輕食如洪瑞珍三文治、Gram Pancakes等，優惠低至半價。

（下列優惠及款式以發稿日為準，最終安排視乎個別餐廳／商店而定）