撰文：駱煥琳
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《香港01》飲食記者推介10間食店的抵食優惠給大家，有不少解暑氣的冰凍飲品有折扣，如天仁茗茶、Starbucks、7仔便利店飲品，還有輕食如洪瑞珍三文治、Gram Pancakes等，優惠低至半價。
（下列優惠及款式以發稿日為準，最終安排視乎個別餐廳／商店而定）
是次精選的10間食店包括譚仔雲南米線、意粉屋The Spaghetti House、天仁茗茶、Starbucks、鴻福堂、洪瑞珍、Gram Pancakes、翡翠拉麵小籠包、CheckCheckCin及7-Eleven便利店。
有2間飲品店限時買一送一，鴻福堂龜苓膏53折買到，意粉屋外賣套餐低至62折！👇👇👇按圖看如何用到10個優惠👇👇👇
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