撰文： 梁采欣 最後更新日期： 2021-06-08 07:00

【口罩｜口罩推介】新冠肺炎下，口罩已經成為出門必備的物品。各大口罩品牌都會不時推出新款，而最近屈臣氏則新出了超靚奶茶色系列，引起Facebook「香港口罩的市場價格報料區」大批谷友討論。《香港01》記者搜羅共7款襯衫必買的靚色口罩，最平$2一個有找！

屈臣氏新出的奶茶色口罩超靚，吸引網民爭相購買。（Facebook @ Poyi Liu）

屈臣氏新出的奶茶色口罩由包裝到口罩顏色都很有格調，吸引一眾網民爭相購買，最正的是一盒有兩個顏色，啱晒貪新鮮的朋友！夏天容易出汗，如果不想平面口罩太過貼面，亦可以試試KF和3D立體口罩，感覺比較通爽。按圖即睇7大襯衫必備時尚口罩推介😍👇👇

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🤩同場加映1：夏天涼感口罩3大推介🤩

香港的夏天一向又濕又熱，如果遇上落雨前夕更猶如處身在一個大蒸爐，再加上戴口罩，簡直焗上加焗。因此最近有不少本地口罩品牌都推出了炎夏專用的涼感口罩，戴住出街就舒服得多！想知邊款是牛油紙底，立即按圖睇睇3大涼感口罩推介😍👇👇

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😍同場加映2：全港10大燒肉放題推介😍

燒肉放題｜很多人都喜歡是日式燒肉，最抵食當然就是放題任食！《香港01》飲食頻道記者精選全港10間$300有找任食燒肉，包括佐賀燒肉谷、和牛燒肉一郎、牛舞、八歌仙、燒鬼、燒肉牛蔵、尚八日式燒肉、安平燒肉、燒魂日式放題及德家日式燒肉店。

【1】和牛燒肉一郎 —— 佔地7000呎、新幹線送餐

佐敦最近新開一間燒肉店，佔地7000呎，空間寬敞。店如其名，以和牛為主，牛肉顏色粉嫩，油花分佈平均。放題套餐共有6款，可以任食薄切牛舌、牛肋肉角、牛里脊肉、日本產雞腿肉、豚肋肉、海蝦、墨魚、生蠔等美食。餐廳更設有全港首創的燒肉新幹線，智能化送餐，夠晒方便。

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和牛燒肉一郎 地址：佐敦佐敦道31-37號百誠大廈3樓 電話：2736 8218 / 6613 6688 (Whatsapp)

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