撰文： 梁采欣 最後更新日期： 2021-06-11 16:09

【自助餐優惠｜酒店自助餐｜自助餐2021】精選6月25間酒店自助餐優惠，包括君悅、都會海逸、帝逸、帝京、尖沙咀凱悅、萬麗海景、JW萬豪、朗廷、W酒店、港威、百樂、Cordis、Kerry Hotel、九龍香格里拉、港島香格里拉、灣景廳、8度海逸、灣仔Novotel、恆豐酒店、皇家太平洋、海景嘉福、千禧新世界酒店。 （下列優惠及自助餐詳情以發稿日為準，價錢和食物款式最終安排視乎個別零售商而定。除特別列明外，價錢並未包括加一服務費。）

【1】帝逸酒店 —— 85折歎龍蝦鮮蟹主題

酒店全新推出「龍蝦．鮮蟹」主題自助晚餐，任食生蠔、日式鐵板燒及爐端燒、天婦羅，還有超過15款龍蝦及鮮蟹美食，包括法式龍蝦湯、蟹粉小籠包、鮮蟹肉龍蝦千層麵、龍蝦蟹肉大阪燒餅、蟹黃芝士撻、龍蝦火炙芝士牛油果卷等。

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Alva House 地址：沙田源康街1號帝逸酒店1樓 電話：3653 1118

【2】君悅酒店 —— 歎人氣茶園Buffet

Grand Hyatt茶園的自助餐最近備受好評，網民大讚雖然款式不多，但勝在味道高質。自助晚餐可任食生蠔、蟹腳、烤雞、自家製鵝肝醬配多士、威靈頓牛柳、香橙火焰班戟、自家製雪糕等多款美食，現場更有鋼琴伴奏，氣氛不錯。

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茶園 地址：灣仔港灣道1號君悅酒店閣樓 電話：2584 7722

【3】都會海逸酒店 —— 75折任食生蠔、榴槤甜品

自助餐可以任食生蠔、龍蝦、蟹腳、麵包蟹等海鮮，還可以任歎酥皮焗砵酒雪花和牛面肉、玫瑰露五花腩叉燒肉、酥炸煙肉廣島蠔卷、醬爆京蔥金錢鱔等。甜品方面，有榴槤流心布甸、榴槤班戟等。

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Promenade 西餐廳 地址：紅磡都會道7號都會海逸酒店7樓 電話：3160 6880

【4】康得思酒店 —— 8折任食多款海鮮

Cordis推出8折優惠，任食生蠔、青口、凍蝦、小龍蝦等冰鎮海鮮，亦有德國烤豬手、香草忌廉汁香煎鱸魚等美食。自助晚餐更供應鱈場蟹腳、芝士焗龍蝦、頂級肉眼扒、即煎鵝肝、即切片皮鴨、滋補燉湯等。甜品方面，有北海道蜜瓜慕絲蛋糕、班蘭榴槤卷蛋、日式培茶白桃慕絲蛋糕、核桃焦糖蘋果法式蛋糕等。

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The Place 地址：旺角上海街555號香港康得思酒店L樓層 電話：3552 3028 / 6656 2680 (Whatsapp)

【5】尖沙咀凱悅酒店 —— 85折任食即煮龍蝦

Hyatt Regency自助餐可以無限任食現煮新鮮龍蝦！現時更推出全新和風自助餐，可點選多款以黃鰭吞拿魚製作而成的壽司、刺身及魚生飯，亦有清酒火焰竹筍、鐵板火焰鴨肝多士配杏脯、日式麵豉烤全雞等美食。甜品方面，有櫻花瑞士蛋糕卷、蜜柑瑞士蛋糕卷、櫻花大福、日式脆餅配櫻花雪糕等。

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尖沙咀凱悅酒店咖啡廳 地址：尖沙咀河內道18號香港尖沙咀凱悅酒店大堂樓層 電話：3721 7700 / 3721 7701

【6】JW萬豪酒店 —— 高達85折歎蟹腳、手握壽司

JW Marriott推出85折優惠，有蟹腳、青口等多款凍海鮮，還有即場手握壽司和刺身，亦有多款熟食美食，例如燴花膠、蒸龍躉、蒜蓉蝦、片皮鴨、招牌即煮雲吞麵等，還有水信玄餅、法式焦糖燉蛋、Tiramisu等多款甜品。

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JW咖啡室 地址：金鐘道88道太古廣場香港JW萬豪酒店5樓 電話：2810 8366

【7】帝京酒店 —— 免加一任食多款芒果甜品

酒店推出芒果主題自助午餐，除了任食生蠔、還有多款以花膠作為主打食材的菜式，包括古法花膠蒸魚塊、瑤柱花膠竹笙扒津白、花膠絲南瓜羹等。另外還有多款以香芒入饌的甜品，例如芒果熱情果乳酪慕絲蛋糕 、香芒伯爵茶千層酥、香芒紅桑子卷蛋糕、椰子香芒撻等。

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花月庭 地址：旺角太子道西193號帝京酒店2樓 電話：2622 6154

【8】W酒店 —— 7折任食生蠔、鱈場蟹

酒店推出全新以蟹為主題的自助餐，可以7折任食生蠔，還有多款冰鎮海鮮，包括日本鱈場蟹或麵包蟹、波士頓龍蝦鉗、熟蝦、藍青口、海螺、海螯蝦、日本紅蟹腳。另外還有焗釀蟹蓋、芝士蟹肉砂鍋、蒸原條石斑等美食。

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KITCHEN 地址：尖沙咀柯士甸道西1號港鐵九龍站香港W酒店6樓 電話：3717 2299

【9】港威酒店 —— 75折任食和牛

自助餐除了可以任食生蠔、多款冰鎮海鮮，還有一系列特級安格斯及和牛美食，包括安格斯斧頭扒、輪流供應的香烤牛肋肉及和牛、酥炸和牛、川椒燉牛面頰、西班牙鷹嘴豆燉牛肚、香烤燒烤醬牛肋骨。甜品方面，有紅莓朱古力蛋糕、栗子雲呢嗱撻、迷你朱古力泡芙、北海道3.6牛乳布甸等。

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Three on Canton 地址：尖沙咀廣東道13號海港城港威酒店 3 樓 電話：2113 7828 / 5217 6428（WhatsApp即時訂座）

【10】萬麗海景酒店 —— 75折任食生蠔

酒店推出網上商店優惠，可以75折優惠價購買餐飲電子禮劵，於萬麗咖啡室任食生蠔、蟹腳、龍蝦箝等凍海鮮，亦有龍蝦（每位客人一隻）、烤羊架、烤鴨肝等熱食。另外有New York Cheesecake、斑蘭椰子蛋糕、朱古力慕絲等多款甜品。

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萬麗咖啡室 地址：灣仔港灣道1號香港萬麗海景酒店閣樓 電話：2802 8888

【11】諾富特世紀酒店 —— 低至55折歎生蠔

酒店推出超抵自助午餐優惠，任食生蠔、松葉蟹腳、翡翠螺等凍海鮮，還有肉眼扒、即制石爐意式薄餅、多款熱食、即煮湯麵檔、多款Mövenpick口味雪糕及10數款甜品。

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Le Cafe 地址：灣仔謝斐道238號香港諾富特世紀酒店1樓 電話：2598 9869

【13】嘉里酒店 —— 高達65折任食多款海鮮

Kerry Hotel自助餐可以任食麵包蟹、翡翠螺、青口等凍海鮮，亦有各款刺身，包括三文魚、吞拿魚等。熟食方面，有即叫即製石頭鍋飯、海南雞飯、咖哩、燒肉扒、蒸點心等，另外還有即製窩夫、法式薄餅Crepe、各款蛋糕等多種甜品。

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大灣咖啡廳 地址：紅磡紅鸞道38號香港嘉里酒店3樓 電話：2252 5246 / 2252 5888

【14】朗廷酒店 —— 75折歎8款海鮮

酒店自助餐可以任食8款海鮮，包括波士頓龍蝦、加拿大蟹腳、新西蘭生蠔、大蝦、青口、小龍蝦、翡翠螺等。另外還有多款日式刺身，例如北寄貝、油甘魚、甜蝦。其他熱食包括香煎鵝肝、炭燒肉眼扒及紐西蘭羊扒、蛋黃醬焗魚、黃金杏仁烤雞捲、慢煮鴨胸配橘子汁、北京片皮鴨。

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The Food Gallery 地址：尖沙咀北京道8號香港朗廷酒店大堂 電話：2132 7898

【15】恆豐酒店 —— 75折起任攞生蠔

紅煙窗可以任攞生蠔想食幾多攞幾多！還有波士頓龍蝦、蟹腳、藍青口、翡翠螺等凍海鮮，熟食方面則有香煎法式鴨肝伴多士、香烤羊架等。另外還有Häagen-Dazs雪糕、葡撻、楊枝甘露、班戟等，亦可以任飲橙汁和柑橘汁。

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紅煙窗 地址：佐敦彌敦道222號恆豐酒店2樓 電話：2732 4611

【16】灣景國際 —— 免加一任食生蠔、龍蝦

酒店推出「龍蝦．黑毛豬」自助晚餐，任食新西蘭生蠔、加拿大雪花蟹腳、加拿大龍蝦、西班牙黑毛豬，還有酥皮龍蝦湯、哥頓布式炸西班牙豬扒、港式咖哩炒龍蝦等美食。甜品方面，可以任歎番石榴荔枝慕絲蛋糕、焦糖菠蘿藍莓乳酪杯、即炸沙翁配肉桂糖。

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灣景廳 地址：灣仔港灣道4號灣景國際1樓 電話：3909 9088 / 5721 2553 (WhatsApp)

【17】挪亞方舟度假酒店 —— 買3送1任食龍蝦

酒店推出以龍蝦和花膠為主題的自助晚餐，任食波士頓龍蝦、鱈蟹腳、翡翠螺、清蒸石班外，還有吞拿魚、油甘魚、三文魚、紅蝦、八爪魚等刺身及壽司。熱食方面，則有鮮茄魚湯花膠海鮮脆米泡飯、燒羊架、香煎鴨肝多士等。

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豐盛閣 地址：新界馬灣珀欣路33號挪亞方舟度假酒店 電話：3411 8836

【18】千禧新世界香港酒店 —— 自助餐買二送一

酒店推出買二送一自助餐優惠，以優惠價任食龍蝦、蟹腳、翡翠螺等凍海鮮，還有鐵板燒和牛及大蝦、香煎法國鴨肝、法式白汁芝士焗龍蝦、鮑魚扣鴨掌等美食及多款甜品。

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Café East 地址：尖沙咀麼地道72號千禧新世界香港酒店1樓 電話：2313 4222

【19】馬哥孛羅香港酒店 —— 7折任食生蠔、龍蝦

Marco Polo自助餐可任食生蠔、龍蝦、小龍蝦、松葉腳蟹、翡翠螺、青口及凍蝦等凍海鮮，還有龍蝦青瓜沙律、龍蝦大蝦車厘茄沙律、上湯龍蝦芝士伊麵、龍蝦意粉風美食，每位更可免費獲贈半隻芝士焗龍蝦。

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馬哥孛羅咖啡廳 地址：尖沙咀廣東道3號海港城馬哥孛羅香港酒店1樓 電話：2113 3912

【20】城景國際 —— 6折起歎海鮮

酒店推出6折自助午餐優惠，任食海鮮、壽司刺身、即切燒美國牛肉眼及多款甜品。如果想食豪一點，可以選擇以龍蝦及花膠為主題的自助晚餐，任食生蠔、鱈場蟹腳、花膠培根豚肉海膽黃醬焗生蠔、黃金香蒜炒龍蝦鉗、黑松露海膽花膠燉蛋等美食。每位更可獲贈「花膠海膽醬焗波士頓龍蝦」一份。

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City Café 地址：香港九龍窩打老道23號城景國際1樓 電話：2783 3287 / 5483 0307（Whatsapp）

【21】荃灣西如心酒店 —— 任食冰鎮海鮮及刺身

酒店的自助午餐及自助晚餐可任食冰鎮海鮮及刺身﹑即煮麵檔、特色冷盤及熱葷、甜品及雪糕等美食。自助午餐更是星期一至日同價，超抵食！

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Café Circles 地址：荃灣楊屋道8號荃灣西如心酒店9樓 電話：2280 2868

【22】8度海逸酒店 —— 8折起歎多款海鮮

自助晚餐可以任食生蠔，共有法國、美國或愛爾蘭3款，每日供應2款，還有鱈場蟹腳、青口等凍海鮮。另外還有生滾海鮮粥底火煱、籠仔蒸海鮮、即煎鵝肝伴黑松露汁、火焰壽司、和牛刺身、燕窩蛋白梳乎厘等美食。

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8度餐廳 地址：土瓜灣九龍城道199號8度海逸酒店地下 電話：2126 1960

【23】百樂酒店 —— 75折任食各款日本美食

酒店推出以和牛、花膠和海鮮為主題的自助晚餐，供應鱈場蟹腳海鮮拼盤，包括加拿大鱈場蟹腳、法國麵包蟹、小龍蝦、紐西蘭青口、白蜆及海蝦，另外可以任食酥皮花膠海鮮龍蝦湯、和牛粒鴨肝蔥粒炒飯、魚湯花膠南瓜雞粥等美食。

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+ 4 + 4 + 4

Park café 地址：尖沙咀漆咸道南61-65號香港百樂酒店4樓 電話：2731 2168 / 6588 0682 (WhatsApp)

【24】九龍香格里拉大酒店 —— 7折起任食多款凍海鮮

酒店自助餐可任食多款蟹腳等凍海鮮，還有喇沙、冬蔭功、紅酒燴牛肉、黑糖珍珠奶蓋古早味蛋糕等。自助晚餐更可任食龍蝦及北京填鴨。

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Café Kool 地址：尖沙咀麼地道64號九龍香格里拉大酒店閣樓 電話：2733 8753

【25】港島香格里拉大酒店 —— 75折起任食石斑

酒店自助餐可任食烤黑毛豬配泰式橘子沙律、三文魚他他、櫻花蝦小籠包、鹽焗石斑魚、福建蝦麵、鮑魚海參蟲草花氣鍋雞、法式海鮮湯等美食。

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cafe TOO 地址：金鐘金鐘道88號太古廣場二座港島香格里拉酒店7樓 電話：2820 8571

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😋同場加映1：全港米線10強附配料推介😋

Facebook「香港米線關注組」至今已擁有超過10萬名粉絲，更有不少人表示自從加入了這個群組後，經常癮起去食米線！谷友影響力強大，至今熱捧多間小店，各區名店經常大排長龍。記者精選了備受網民推薦的全港10間米線店，想知港島第一是哪間？立即按圖睇全港10間必食米線😍👇👇

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😍同場加映2：全港10大燒肉放題推介😍

燒肉放題｜很多人都喜歡是日式燒肉，最抵食當然就是放題任食！《香港01》飲食頻道記者精選全港10間$300有找任食燒肉，包括佐賀燒肉谷、和牛燒肉一郎、牛舞、八歌仙、燒鬼、燒肉牛蔵、尚八日式燒肉、安平燒肉、燒魂日式放題及德家日式燒肉店。 （文章內提及的食物款式、價格，以發稿日期為準，除特別列明，價格未包括加一服務費）

【1】和牛燒肉一郎 —— 佔地7000呎、新幹線送餐

佐敦最近新開一間燒肉店，佔地7000呎，空間寬敞。店如其名，以和牛為主，牛肉顏色粉嫩，油花分佈平均。放題套餐共有6款，可以任食薄切牛舌、牛肋肉角、牛里脊肉、日本產雞腿肉、豚肋肉、海蝦、墨魚、生蠔等美食。餐廳更設有全港首創的燒肉新幹線，智能化送餐，夠晒方便。

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和牛燒肉一郎 地址：佐敦佐敦道31-37號百誠大廈3樓 電話：2736 8218 / 6613 6688 (Whatsapp)

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