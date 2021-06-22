撰文： 梁采欣 最後更新日期： 2021-06-22 07:00

【自助餐優惠 / 酒店自助餐】如果不想晚上食得太飽，但又想享受自助餐的樂趣，自助午餐就啱晒你！《香港01》飲食頻道記者精選了11間酒店Lunch Buffet，包括都會海逸酒店、帝京酒店、帝逸酒店、恆豐酒店、嘉里酒店、W酒店、萬麗海景酒店、逸東酒店、朗廷酒店、香港諾富特世紀酒店及城景國際。 （下列優惠及自助餐詳情以發稿日為準，價錢和食物款式最終安排視乎個別零售商而定。除特別列明外，價錢並未包括加一服務費。）

【1】都會海逸酒店 —— 75折任食生蠔、海鮮

自助午餐可任食生蠔、凍海鮮、雜錦剌身、即製自選生滾粥、低温烤香料牛肉眼扒、印度咖喱雞、芝士拼盤及多款精緻甜品，包括蛋白梳乎厘、朱古力噴泉、芒果拿破崙、即製班戟、數款榴槤甜品及多款Häagen-Dazs雪糕及雪糕批等。

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Promenade 西餐廳 地址：紅磡都會道7號都會海逸酒店7樓 電話：3160 6880

【2】帝京酒店 —— 免加一任食多款芒果甜品

酒店推出芒果主題自助午餐，除了任食生蠔、還有多款以花膠作為主打食材的菜式，包括古法花膠蒸魚塊、瑤柱花膠竹笙扒津白、花膠絲南瓜羹等。另外還有多款以香芒入饌的甜品，例如芒果熱情果乳酪慕絲蛋糕 、香芒伯爵茶千層酥、香芒紅桑子卷蛋糕、椰子香芒撻等。

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花月庭 地址：旺角太子道西193號帝京酒店2樓 電話：2622 6154

【3】帝逸酒店 —— 68折任食生蠔、海鮮

酒店推出68折Lunch Buffet優惠，任食即開生蠔、現切刺身及多款冰鎮海鮮，還有燒美國頂級肉眼牛扒、雞粥、紅燒乳鴿及山水豆腐花等美食。

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Alva House 地址：沙田源康街1號帝逸酒店1樓 電話：3653 1118

【4】W酒店 —— 7折歎多款鮮蟹美食

自助餐可以任食龍蝦鉗、熟蝦、藍青口、海螺、麵包蟹或日本鱈場蟹等冰鎮海鮮，還有多款以蟹入饌的美食，包括焗釀蟹蓋、芝士蟹肉砂鍋、蟹肉花膠粟米湯、芝士墨西哥辣椒配蒜香蟹肉煙肉法包等。其他美食包括壽司及刺身、塞哥維亞烤乳豬、香橙焦糖烤布丁等。

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KITCHEN 地址：尖沙咀柯士甸道西1號港鐵九龍站香港W酒店6樓 電話：3717 2299

【5】萬麗海景酒店 —— 任食凍海鮮

萬麗咖啡室自助午餐可以任食青口等凍海鮮及各式刺身，還有西冷牛扒等熱食，另外亦有朱古力慕絲、紐約芝士餅、斑蘭椰子蛋糕等甜品。

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萬麗咖啡室 地址：灣仔港灣道1號香港萬麗海景酒店閣樓 電話：2802 8888

【6】逸東酒店 —— 任食燒烤海鮮

普慶餐廳推出燒烤主題自助餐，除了可以任食即開生蠔、海蝦、凍蟹等凍海鮮，還有多款泰式燒海鮮、炙燒大頭蝦、蒜香檸檬燒蠔、牛油芝士烤焗開邊龍蝦等燒烤海鮮。另外還有照燒澳洲肉眼、片皮鴨等熟食，當然少不了任食Mövenpick雪糕，多達10款口味！

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普慶餐廳 地址：佐敦彌敦道380號香港逸東酒店B1樓層 電話：2710 1901

【7】朗廷酒店 —— 75折歎多款海鮮

酒店自助餐可以任食多款海鮮，包括波士頓龍蝦、加拿大蟹腳、新西蘭生蠔、大蝦、青口、小龍蝦、翡翠螺等。另外還有多款日式刺身，例如北寄貝、油甘魚、甜蝦。其他熱食包括香煎鵝肝、炭燒肉眼扒及紐西蘭羊扒、蛋黃醬焗魚、黃金杏仁烤雞捲、慢煮鴨胸配橘子汁、北京片皮鴨。

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The Food Gallery 地址：尖沙咀北京道8號香港朗廷酒店大堂 電話：2132 7898

【8】Kerry Hotel —— 7折任食海鮮

Kerry Hotel推出自助午餐7折優惠，任食麵包蟹、翡翠螺、青口等凍海鮮，亦有各款刺身，包括三文魚、吞拿魚等。熟食方面，有海南雞飯、咖哩、燒肉扒、蒸點心等，另外還有即製窩夫、法式薄餅Crepe、各款蛋糕等多種甜品。

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大灣咖啡廳 地址：紅磡紅鸞道38號香港嘉里酒店3樓 電話：2252 5246 / 2252 5888

【9】恆豐酒店 —— 75折任攞生蠔

紅煙窗人氣依然高企，皆因可以任攞生蠔，共有紐西蘭和法國兩種，想食幾多攞幾多！還有蟹腳、藍青口、翡翠螺等凍海鮮，熟食方面則有西冷牛扒、鴨肝多士、鮑魚雞粥、燒雞等。另外還有Häagen-Dazs雪糕、葡撻、新鮮爆谷、楊枝甘露、班戟等，亦可以任飲橙汁和柑橘汁。

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紅煙窗 地址：佐敦彌敦道222號恆豐酒店2樓 電話：2732 4611

【10】諾富特世紀酒店 —— 低至55折歎生蠔

酒店推出超抵自助午餐優惠，任食生蠔、松葉蟹腳、翡翠螺等凍海鮮，還有肉眼扒、即制石爐意式薄餅、多款熱食、即煮湯麵檔、多款Mövenpick口味雪糕及10數款甜品。

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Le Cafe 地址：灣仔謝斐道238號香港諾富特世紀酒店1樓 電話：2598 9869

【11】城景國際 —— 6折任食海鮮

自助午餐可以任食海鮮、壽司刺身、即切燒美國牛肉眼及多款甜品。另外還有多款Movenpick 雪糕，果汁、茶啡無限添飲。

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City Café 地址：香港九龍窩打老道23號城景國際1樓 電話：2783 3287 / 5483 0307（Whatsapp）

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【1】和牛燒肉一郎 —— 佔地7000呎、新幹線送餐

佐敦最近新開一間燒肉店，佔地7000呎，空間寬敞。店如其名，以和牛為主，牛肉顏色粉嫩，油花分佈平均。放題套餐共有6款，可以任食薄切牛舌、牛肋肉角、牛里脊肉、日本產雞腿肉、豚肋肉、海蝦、墨魚、生蠔等美食。餐廳更設有全港首創的燒肉新幹線，智能化送餐，夠晒方便。

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和牛燒肉一郎 地址：佐敦佐敦道31-37號百誠大廈3樓 電話：2736 8218 / 6613 6688 (Whatsapp)

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