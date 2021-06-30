撰文： 梁采欣 最後更新日期： 2021-06-30 07:00

【自助餐優惠 / 酒店自助餐】《香港01》飲食頻道記者精選了22間酒店自助餐7月優惠，包括太古東隅、都會海逸、尖沙咀凱悅、W、JW萬豪、帝逸、帝京、逸東、朗廷、嘉里、恆豐、沙田凱悅、港威、千禧新世界、8度海逸、百樂、九龍酒店、香港諾富特世紀酒店、城景國際、康得思、荃灣西如心及挪亞方舟度假酒店。 （下列優惠及自助餐詳情以發稿日為準，價錢和食物款式最終安排視乎個別零售商而定。除特別列明外，價錢並未包括加一服務費。）

【1】太古東隅酒店 —— 75折起任食兩款生蠔

酒店最近停止提供隔離檢疫服務，重新對外開放，而自助餐近期亦受到一眾Buffet迷的熱烈討論。比起自助午餐，網民更推介自助晚餐，可以任食2款來自法國跟愛爾蘭的生蠔，還有凍蟹鉗、蟹腳等冰鎮海鮮。另外還有海膽壽司、即叫即煮的熱盤，包括羊架、安格斯牛扒等美食。

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FEAST (Food By EAST) 地址：太古太古城道29號東隅1樓 電話：3968 3777

【2】都會海逸酒店 —— 75折任食泰式美食

酒店全新推出泰式主題自助晚餐，任食泰式辣椒糕炒海鮮、蟹肉黃咖哩、泰式香料炸軟殼蟹、泰式香料燒雞等美食。當然還有即開生蠔、冰鎮熟龍蝦、雪花蟹腳、麵包蟹等冰鎮海鮮。甜品方面，有無限供應的榴槤甜品，例如榴槤脆酥、榴槤班戟、榴槤天使蛋糕，另外還有木瓜杏仁撻、彩虹千層糕、紅桑子荔枝蛋糕等。

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Promenade 西餐廳 地址：紅磡都會道7號都會海逸酒店7樓 電話：3160 6880

【3】尖沙咀凱悅酒店 —— 85折任食即煮龍蝦、多款亞洲美食

尖沙咀Hyatt自助餐可以無限任食現煮新鮮龍蝦！現時更推出全新主題，任食多款亞洲美食，包括日本、韓國、台灣、泰國、越南、印度。美食包括三杯魷魚、芒果糯米飯、泰式紅咖哩荔枝鴨、韓式海鮮蔥餅、韓式炸雞配年糕、馬來西亞肉骨茶、牛油咖哩雞、印式玫瑰蜜炸糖球等。

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尖沙咀凱悅酒店咖啡廳 地址：尖沙咀河內道18號香港尖沙咀凱悅酒店大堂樓層 電話：3721 7700 / 3721 7701

【4】W酒店 —— 7折任食生蠔、鱈場蟹

酒店推出全新以蟹為主題的自助餐，可以7折任食生蠔，還有多款冰鎮海鮮，包括日本鱈場蟹或麵包蟹、波士頓龍蝦鉗、熟蝦、藍青口、海螺、海螯蝦、日本紅蟹腳。另外還有焗釀蟹蓋、芝士蟹肉砂鍋、蒸原條石斑等美食。

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KITCHEN 地址：尖沙咀柯士甸道西1號港鐵九龍站香港W酒店6樓 電話：3717 2299

【5】JW萬豪酒店 —— 高達85折歎蟹腳、手握壽司

JW Marriott推出85折優惠，有蟹腳、青口等多款凍海鮮，還有即場手握壽司和刺身，亦有多款熟食美食，例如燴花膠、蒸龍躉、蒜蓉蝦、片皮鴨、招牌即煮雲吞麵等，還有水信玄餅、法式焦糖燉蛋、Tiramisu等多款甜品。

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JW咖啡室 地址：金鐘道88道太古廣場香港JW萬豪酒店5樓 電話：2810 8366

【6】帝逸酒店 —— 免加一任食和牛海膽

酒店推出全新主題自助晚餐，多款美食以日本直送和牛及新鮮海膽入饌，包括海膽海葡萄蝦壽司、蒜香一口A4和牛粒、A4和牛鴨肝海膽炒飯、海膽三文魚子和風沙律等。另外還有即開生蠔、爐端燒、鐵板燒、日式天婦羅等美食。甜品方面，有白桃啫喱配3.6牛乳布甸、白桃芝士撻、自家製Gelato雪糕等。

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Alva House 地址：沙田源康街1號帝逸酒店1樓 電話：3653 1118

【7】帝京酒店 —— 免加一任食多款芒果甜品

酒店推出芒果主題自助午餐，除了任食生蠔、還有多款以花膠作為主打食材的菜式，包括古法花膠蒸魚塊、瑤柱花膠竹笙扒津白、花膠絲南瓜羹等。另外還有多款以香芒入饌的甜品，例如芒果熱情果乳酪慕絲蛋糕 、香芒伯爵茶千層酥、香芒紅桑子卷蛋糕、椰子香芒撻等。

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花月庭 地址：旺角太子道西193號帝京酒店2樓 電話：2622 6154

【8】逸東酒店 —— 任食超過40款東南亞美食

Eaton自助餐可以任食超過40款東南亞美食，例如新加坡、馬來西亞、泰國及越南等地，美食包括辣椒蟹、海南雞飯、肉骨茶、泰式蒸烏頭、泰式烤龍蝦、芒果糯米飯、即叫即製的香蕉朱古力班戟、糯米釀脆皮乳豬、印尼烤雞等。每位更可獲一張「登機證」，換取不同地方的特式飲品，包括泰式青檸梳打、珍多冰及美祿恐龍等。

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普慶餐廳 地址：九龍彌敦道380號Eaton HK B1樓層 電話：2710 1901

【9】朗廷酒店 —— 75折歎8款海鮮

酒店自助餐可以任食8款海鮮，包括波士頓龍蝦、加拿大蟹腳、新西蘭生蠔、大蝦、青口、小龍蝦、翡翠螺等。另外還有多款日式刺身，例如北寄貝、油甘魚、甜蝦。其他熱食包括香煎鵝肝、炭燒肉眼扒及紐西蘭羊扒、蛋黃醬焗魚、黃金杏仁烤雞捲、慢煮鴨胸配橘子汁、北京片皮鴨。

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The Food Gallery 地址：尖沙咀北京道8號香港朗廷酒店大堂 電話：2132 7898

【10】嘉里酒店 —— 高達6折任食多款海鮮

Kerry Hotel自助餐可以任食麵包蟹、翡翠螺、青口等凍海鮮，亦有各款刺身，包括三文魚、吞拿魚等。熟食方面，有即叫即製石頭鍋飯、海南雞飯、咖哩、燒肉扒、蒸點心等，另外還有即製窩夫、法式薄餅Crepe、各款蛋糕等多種甜品。

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大灣咖啡廳 地址：紅磡紅鸞道38號香港嘉里酒店3樓 電話：2252 5246 / 2252 5888

【11】沙田凱悅酒店 —— 8折起任食鮑魚花膠

酒店自助晚餐可以任食花膠、蠔皇鮑魚，還有無味精中湯，網民大讚中菜頗出色。西式美食則有鴨肝、即場烤焗薄餅、烤肉等。另外還有多款冰鎮時令海鮮，包括凍鮑魚、龍蝦等。

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沙田凱悅酒店咖啡廳 地址：沙田澤祥街18號沙田凱悅酒店大堂 電話：3723 7952

【12】九龍酒店 —— 75折任食生蠔、亞洲美食

酒店自助餐可以任食多款亞洲美食，例如日本、韓國、泰國、越南、新加坡，美食包括海鮮喇沙、韓式甜酸炸雞、紅咖哩鮮鮑魚等。另外還有各款冰鎮海鮮，包括來自美國、法國、紐西蘭共3款生蠔、加拿大雪花蟹腳等。甜品方面，有伯爵茶熱情果香芒蛋糕、芒果椰汁糯米飯、芒果綠茶泡芙等一系列芒果甜品。

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倚窗閣 地址：尖沙咀彌敦道19-21號九龍酒店2樓 電話：2734 3803

【13】城景國際 —— 任食多款鮮蟹美食

酒店以多款時令靚蟹入饌，無限供應梳乎厘蟹肉芝士焗扇貝、雞油花雕蛋白蒸荷蘭布朗蟹、橋底炒蟹、黃咖哩煮皇后蟹、堂煮築地蟹皇水蟹粥等美食，每位更可獲贈一份潮式亞拉斯加皇后凍蟹腳。另外還可以任食美國及紐西蘭生蠔、加拿大雪花蟹腳、法國膏蟹、布朗蟹等。

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City Café 地址：九龍窩打老道23號城景國際1樓 電話：2783 3287（Whatsapp：5483 0307）

【14】恆豐酒店 —— 75折起任攞生蠔

紅煙窗可以任攞生蠔想食幾多攞幾多！還有波士頓龍蝦、蟹腳、藍青口、翡翠螺等凍海鮮，熟食方面則有香煎法式鴨肝伴多士、香烤羊架等。另外還有Häagen-Dazs雪糕、葡撻、楊枝甘露、班戟等，亦可以任飲橙汁和柑橘汁。

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紅煙窗 地址：佐敦彌敦道222號恆豐酒店2樓 電話：2732 4611

【15】挪亞方舟度假酒店 —— 買3送1任食龍蝦

酒店推出以龍蝦和花膠為主題的自助晚餐，任食波士頓龍蝦、鱈蟹腳、翡翠螺、清蒸石班外，還有吞拿魚、油甘魚、三文魚、紅蝦、八爪魚等刺身及壽司。熱食方面，則有鮮茄魚湯花膠海鮮脆米泡飯、燒羊架、香煎鴨肝多士等。

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豐盛閣 地址：新界馬灣珀欣路33號挪亞方舟度假酒店 電話：3411 8836

【16】千禧新世界香港酒店 —— 自助餐買二送一

酒店推出買二送一自助餐優惠，以優惠價任食龍蝦、蟹腳、翡翠螺等凍海鮮，還有鐵板燒和牛及大蝦、香煎法國鴨肝、法式白汁芝士焗龍蝦、鮑魚扣鴨掌等美食及多款甜品。

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Café East 地址：尖沙咀麼地道72號千禧新世界香港酒店1樓 電話：2313 4222

【17】荃灣西如心酒店 —— 任食冰鎮海鮮及刺身

酒店的自助午餐及自助晚餐可任食冰鎮海鮮及刺身﹑即煮麵檔、特色冷盤及熱葷、甜品及雪糕等美食。自助午餐更是星期一至日同價，超抵食！

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Café Circles 地址：荃灣楊屋道8號荃灣西如心酒店9樓 電話：2280 2868

【18】8度海逸酒店 —— 8折起歎多款海鮮

自助晚餐可以任食生蠔，共有法國、美國或愛爾蘭3款，每日供應2款，還有鱈場蟹腳、青口等凍海鮮。另外還有生滾海鮮粥底火煱、籠仔蒸海鮮、即煎鵝肝伴黑松露汁、火焰壽司、和牛刺身、燕窩蛋白梳乎厘等美食。

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8度餐廳 地址：土瓜灣九龍城道199號8度海逸酒店地下 電話：2126 1960

【19】百樂酒店 —— 75折任食各款日本美食

酒店推出以和牛、花膠和海鮮為主題的自助晚餐，供應鱈場蟹腳海鮮拼盤，包括加拿大鱈場蟹腳、法國麵包蟹、小龍蝦、紐西蘭青口、白蜆及海蝦，另外可以任食酥皮花膠海鮮龍蝦湯、和牛粒鴨肝蔥粒炒飯、魚湯花膠南瓜雞粥等美食。

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+ 4 + 4 + 4

Park café 地址：尖沙咀漆咸道南61-65號香港百樂酒店4樓 電話：2731 2168 / 6588 0682 (WhatsApp)

【20】港威酒店 —— 75折任食和牛

自助餐除了可以任食生蠔、多款冰鎮海鮮，還有一系列特級安格斯及和牛美食，包括安格斯斧頭扒、輪流供應的香烤牛肋肉及和牛、酥炸和牛、川椒燉牛面頰、西班牙鷹嘴豆燉牛肚、香烤燒烤醬牛肋骨。甜品方面，有紅莓朱古力蛋糕、栗子雲呢嗱撻、迷你朱古力泡芙、北海道3.6牛乳布甸等。

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Three on Canton 地址：尖沙咀廣東道13號海港城港威酒店 3 樓 電話：2113 7828 / 5217 6428（WhatsApp即時訂座）

【21】諾富特世紀酒店 —— 低至55折歎生蠔

酒店推出超抵自助午餐優惠，任食生蠔、松葉蟹腳、翡翠螺等凍海鮮，還有肉眼扒、即制石爐意式薄餅、多款熱食、即煮湯麵檔、多款Mövenpick口味雪糕及10數款甜品。

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Le Cafe 地址：灣仔謝斐道238號香港諾富特世紀酒店1樓 電話：2598 9869

【22】康得思酒店 —— 8折任食多款海鮮

Cordis推出8折優惠，任食生蠔、青口、凍蝦、小龍蝦等冰鎮海鮮，亦有德國烤豬手、香草忌廉汁香煎鱸魚等美食。自助晚餐更供應鱈場蟹腳、芝士焗龍蝦、頂級肉眼扒、即煎鵝肝、即切片皮鴨、滋補燉湯等。甜品方面，有北海道蜜瓜慕絲蛋糕、班蘭榴槤卷蛋、日式培茶白桃慕絲蛋糕、核桃焦糖蘋果法式蛋糕等。

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The Place 地址：旺角上海街555號香港康得思酒店L樓層 電話：3552 3028 / 6656 2680 (Whatsapp)

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【1】和牛燒肉一郎 —— 佔地7000呎、新幹線送餐

佐敦最近新開一間燒肉店，佔地7000呎，空間寬敞。店如其名，以和牛為主，牛肉顏色粉嫩，油花分佈平均。放題套餐共有6款，可以任食薄切牛舌、牛肋肉角、牛里脊肉、日本產雞腿肉、豚肋肉、海蝦、墨魚、生蠔等美食。餐廳更設有全港首創的燒肉新幹線，智能化送餐，夠晒方便。

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和牛燒肉一郎 地址：佐敦佐敦道31-37號百誠大廈3樓 電話：2736 8218 / 6613 6688 (Whatsapp)

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