撰文： 許慧恩 最後更新日期： 2021-07-07 18:50

【打卡好去處／週末好去處／假日好去處】即將踏入7月暑假，不少商場都設有卡通主題打卡景點，吸引小朋友去打卡玩樂！小朋友有得玩，那麼大朋友去邊好？適逢80後、90後年輕人的青春回憶《YES！》雜誌踏入30週年，與人氣文青選物店Storerooms合作，開設《YES！30週年限定店》，還可以大玩扭YES！Card，重回青春時光！即睇全港7大最新室內打卡好去處，大人細路都啱玩！

【1】《YES! 30週年限定店》💥💥💥

80、90後童年回憶必屬Yes卡！今年踏入30週年的《YES!》雜誌與人氣文青選物店STOREROOMS合作，開設期間限定《YES!》POP-UP Store！復古紅色Yes！Card扭卡機，入2蚊就可以扭90年代明星的復刻版Yes！Card，背面仍印有當年大熱歌曲的歌詞，絕對有收藏價值。💥💥💥 今次更推出多款《YES!》30週年紀念精品！按下圖即睇有甚麼得意精品👇👇👇

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《YES! 30週年限定店》 地點：深水埗大南街172-174號地下 日期：即日起 營業時間：禮拜一至日 下午2時至8時 網上商店：www.storerooms.hk/pop-up

【2】《愛犬．美術館》🐶🐶🐶

繼上年的貓美術館，今年北角匯聯乘美國現代藝術家Michel Keck舉辦狗狗主題展覽！展覽分為4大展區，分別有50多幅不同品種的狗狗肖像畫、狗狗藝術雕塑等打卡位，主人仲可以帶同愛犬與肖像狗狗打卡。

期間限定的互動藝術體驗館，以狗狗的視角佈置，狗狗可以在主人引領下落地行展覽，更可以體驗有趣的狗狗小遊戲及裝置，讓狗狗親身感受行展覽的樂趣。🐶🐶 狗狗遊戲區有咩玩？按下圖即睇N個有趣打卡位👇👇👇

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《愛犬．美術館》@北角匯 地點：香港北角渣華道北角匯1至3期 開放日期：2021年7月5日至8月31日 入場前注意：1期及3期展館免費開放及不需預約； 2期【期間限定】互動藝術體驗館需預約及換領入場券

【3】「Pokémon夏日運動祭」⚡⚡⚡

Pokémon登陸鑽石山荷里活廣場，化身盛夏道館，設有7大遊戲、打卡位及限定商店，包括Pokémon盛夏道館、皮卡丘打氣站、寶可夢頒獎台等，其中的寶可夢卡牌珍藏展展出逾500張寶可夢遊戲卡牌！喜歡打機的朋友，不妨體驗「Nintendo Switch寶可夢電玩遊戲體驗區」，與其他玩家比賽贏獎品！⚡⚡⚡想知3大打卡位場景有幾靚？按下圖即睇有咩好玩👇👇👇

荷里活廣場「Pokémon夏日運動祭」 地點：鑽石山荷里活廣場一樓明星廣場 日期：2021年7月7日至8月31日 時間：上午10時至晚上10 時

【4】《櫻桃小丸子 x Street Fighter最強聯「萌」》🤩🤩

櫻桃小丸子今年踏入30週年！今年小丸子與同學仔聯乘《Street Fighter》經典街霸角色，登陸將軍澳新都城中心。除了設有小丸子與同學仔參與的《Street Fighter》6大經典場景，場內更展示多件粉絲最愛的珍貴收藏品！粉絲們更可以參與主題AR互動虚擬遊戲，玩心大爆發。🤩🤩🤩想知春麗造型的小丸子有幾可愛？按下圖即睇6大場景兼打卡位👇👇👇

《櫻桃小丸子x Street Fighter最強聯「萌」》 日期：2021年7月9日至9月5日 時間：上午10時至晚上10時 地點：MCP CENTRAL & MCP DISCOVERY (新都城中心2期及3期) L1天幕廣場

【5】LEGO城市樂園🕹️🕹️🕹️

LEGO城市樂園登陸6大港鐵商場！6大商場如青衣城、德福廣場、PopCorn、The LOHAS、杏花新城及綠楊坊設有不同主題特色的場景打卡，包括「樂高®城市巡禮」、「樂高®露營度假樂」、「樂高®美食滋味遊」等主題場景，其中以1:25比例設計的6大主題樂高裝置最吸睛。除了巨型主題裝置外，更設有互動遊戲區及拼砌LEGO體驗，小朋友必玩！🕹️🕹️🕹️按下圖即睇LEGO城市樂園6大打卡場景👇👇👇

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青衣城「樂高®夏日海灣」及期間限定店 地點：青衣城1期一樓 日期：2021年7月18日(星期日)至9月5日(星期日) 時間：星期一至五 中午12時至晚上9時；星期六、日及公眾假期 上午11時至晚上9時 地點：青衣城1期一樓

德福廣場「樂高®城市巡禮」及期間限定店 地點：德福廣場1期地下展覽場地 日期：2021年7月16日(星期五) 至9月5日(星期日) 時間：星期一至五 中午12時至晚上9時；星期六、日及公眾假期 上午11時至晚上9時

PopCorn「樂高®露營度假樂」 地點：PopCorn一期一樓中庭 日期：2021年7月20日(星期二) 至9月5日(星期日) 時間：星期一至五 中午12時至晚上9時；星期六、日及公眾假期 上午11時至晚上9時

The LOHAS「樂高®單車遊」 地點：The LOHAS 康城L3 中庭 日期：2021年7月23日(星期五) 至9月5日(星期日) 時間：星期一至五 中午12時至晚上9時；星期六、日及公眾假期 上午11時至晚上9時

杏花新城「樂高®夏日運動樂」 地點：杏花新城東翼地下 (元気壽司旁) 日期：2021年7月23日(星期五)至9月5日(星期日) 時間：星期一至五 中午12時至晚上9時；星期六、日及公眾假期 上午11時至晚上9時

綠楊坊「樂高®美食滋味遊」 地點：綠楊坊2樓 (花園餐廳旁) 日期：2021年7月23日(星期五)至9月5日(星期日) 時間：星期一至五 中午12時至晚上9時；星期六、日及公眾假期 上午11時至晚上9時

【6】海港城Pixar Fest🎱🎱

為慶祝彼思動畫35周年，海港城與迪士尼及彼思再度合作，以彼思為主題的大型展覽「Pixar Fest」香港站將於6月30日開幕。今次一共設有8大打卡位供大家拍照，極具代表性的 Pixar Ball and Lamp 也首次在香港 亮相。Pixar Fest更會透過互動活動，包括 AR 拍照、網上遊戲等，與大家互動。

Pixar Fest精選12齣迪士尼與彼思電影製成大型展區，包括《反斗奇兵 4》、《怪獸大學》、《海底奇兵2》及《靈魂奇遇記》等，處處都是影相位。🥳🥳🥳仲有邊個Pixar人物？點圖即睇不能錯過8大打卡位👇👇👇

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香港首個 Pixar Fest @ 海港城 慶祝彼思動畫 35 周年 地點：海港城 日期：2020年6月30日至 8月15日 票價：免費入場

【7】Gucci 100週年Gucci Garden Archetypes展覽💰💰

為慶祝創立100週年，Gucci 今年推出全球矚目的全球巡迴展覽《Gucci Garden Archetypes》，首兩站在佛羅倫斯及上海限定展出，第三站終於登陸中環大館，展覽更是免費入場！ 展覽由品牌創作總監策劃，以各種科幻元素建構奇幻、迷離的場景，讓人置身幻想世界。👇👇👇Edan@MIRROR都有去Gucci展打卡！點下圖即睇打卡位及活動詳情👇👇👇

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Gucci 100週年全球巡迴展覽香港站《Gucci Garden Archetypes》 地址：中環荷李活道10號大館01座 LG1 活動日期：2021年6月25日至7月9日 開放時間:星期一至星期日: 上午 10 時至下午 10 時 (最後入場時間: 下午 9 點) 費用：免費入場

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同場加映1：全港17個沙灘水質檢閱

泳季期間，環境保護署會透過抽取水樣本，監測泳灘的細菌水平，根據結果，再根據一個等級制度將泳灘分級。泳灘共分為四級，是根據最近五次水樣本中的大腸桿菌幾何平均值而評定。泳灘水質良好代表大腸桿菌數量每100毫升少於24，亦未能驗出輕微疾病率。水質一般則代表大腸桿菌數量每100毫升25至180，輕微疾病率少於10宗。



記者根據環保署的最新資料（截至7月6日），整理康文署17個開放予公眾的泳灘的最新水質等級，一個泳灘被列為水質欠佳，另有7個泳灘的水質只達一般程度，市民選擇去哪個沙灘前要睇清楚最新水質情況。

👇👇👇想知網民點樣評價各個泳灘？按圖即睇全港8個開放公眾泳灘水質等級、交通方法👇👇👇

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想知本港有邊個泳灘的水質達到1級良好？立即點擊內文：全港17個沙灘水質檢閱 有10個海灘水質達1級 大埔龍尾灘上榜！