食飯禮儀｜網民數後生仔9大餐桌失禮行為　機不離手！食飯唔叫人

現代人最鍾意食飯時玩手機，但若果與長輩同枱食飯也玩手機，必定會被重重責備！要知道食飯也講究基本餐桌禮儀，阿媽教落「飛象過河」、「餓狗搶食」都是大忌，丟臉事小，畀人鬧冇家教事大。有網民曾以食飯禮儀為題在Facebook群組展開討論，不少人提到很多小時候由父母教導的餐桌禮儀都被遺忘，令後生仔做出失禮的餐桌行為，令人難以接受！



（《千與千尋》劇照）

有網民曾在Facebook群組 「只談舊事，不談政治 （香港懷舊廊）」發文，講起食飯時各種禮儀，有人話夾餸、斟茶俾人先是基本，有人指現時後生仔、小朋友個個都機不離手，食飯前後嗌人等禮貌已經蕩然無存。

帖文吸引逾200個網民讚好及240多個留言，不少人批評現代人完全唔識禮貌，連身為長輩的一眾家長都忘記了這些禮儀，完全做唔到「以身作則」。😭😭飛象過河、餓狗搶食是否好常見？按下圖即睇網民熱數9大超失禮餐桌行為 👇👇

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知多啲：網民盤點10種食物人越大越鍾意

小時候揀飲擇食，不吃苦味的食物，又不吃聞起來臭哄哄的食物，但長大後卻會慢慢接受不同口味的食物，就連以前最討厭的苦瓜都覺得不如小時候一樣苦澀。有網民指隨著年紀增長，味覺也會隨著退化，而苦味成為最快退化的味道，因此人越大就越不怕苦，甚至會享受它們帶來的回甘及香氣。😭😭按圖即睇網民熱數10種長大後才會欣賞的食物 👇👇

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