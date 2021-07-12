撰文： 唏噓小姐 最後更新日期： 2021-07-12 16:36

【外賣中伏】疫情下外賣成為港人的常態，不過外賣比起堂食更加容易中伏！有網民日前透過外賣平台foodpanda叫Outback外賣牛扒，惟送上門後感嘆「硬過石頭」。不少網民留言取笑，想食牛扒怎能外賣，更稱如外賣點牛扒「不如叫大快活雜扒餐」！包括牛扒在內，有6種美食外賣都容易中伏！

事主上載的圖片可見牛扒完全不想5成熟！（FB@Chan Yine）

有網民日前（11日）在「中伏飲食報料區」發圖文，聲稱用外賣平台foodpanda落單叫Outback外賣，明明點了三個餐，但其中一個餐售罄，最後直接送兩個餐上門，但事主直言餐廳事前沒有徵詢過自己的意見，「直接送兩個餐過嚟，問都冇問過你要唔要」。

不過，最大問題還是食物質素，事主下單六安士牛扒，要求5成熟，送上門時發現牛扒竟然「硬過石頭」，而且大小也跟想像中有出入，「六安士嘅扒（比）個醬汁大少少囉」。事主對另外一個套餐的龍蝦也有微言，批評龍蝦的大小「同大蝦冇乜分別」，兩個餐合共700元。事主直言以後不會再光顧Outback，「唔會有下次，貼錢買難受」！

（FB網民Chan Yine圖片）

帖文吸引不少網民熱烈討論，不過網民的意見一面倒批評事主，更不解事主為何外賣需講求熟成度的牛扒，不少人更留言大肆嘲諷事主，「本來真係5成，經過運輸過程已經超過15成（熟）」、「外賣食扒，你叫雜扒飯算啦......」、「不如叫個大快活雜扒餐啦！應該好食過佢」、「下次叫out back唔好煎，叫外賣仔放喺死氣喉，去到屋企門口啱啱好」。

除了外賣牛扒，其實有不少外賣美食都容易出事。夏日炎炎，不少人會外賣冰凍的糖水、甜品上門，但並非每間食店都會貼心地準備冰袋保溫。萬一外賣員送餐途中遇上意外耽誤時間，甜品有機會已經融化，根本不能吃。😭😭M記有款食物漏送醬汁就食唔落！按下圖即睇網民對事件的mean爆留言👇👇

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同場加映1：網民盤點港式窮人家庭生活6個特徵

講起港式窮人家庭，你會想起甚麼？食飯必定用不銹鋼碟蒸魚，還是成屋都充滿雜物？有網民討論港式窮人家庭常見的生活特徵，引起不少人共鳴。

有網民在連登討論區以「一人一個窮人家庭特徵」為題展開討論，不少網民分享小時候父母為了慳錢，施展渾身解數去減少開支，有人指細個父母會將膠樽、膠帶循環再用，有的家庭甚至連飯枱都唔買，直接用麻雀枱當作飯枱，方便快捷，屋企唔夠位好多時都會咁做！有網民直言窮家庭食飯前一定會用一樣物件墊枱，幾乎等於公屋標配。🤔🤔🤔有人仲話細個連功課枱都被徵用做飯枱！即睇網民有咩意見👇👇👇

想知港式窮人家庭仲有咩特徵？立即點擊內文：網民盤點港式窮人家庭生活6個特徵 麻雀枱開飯 蒸魚用不銹鋼碟

同場加映2：網民不滿後生仔9大餐桌失禮行為

食飯也講究餐桌禮儀，但不少年輕人都缺乏禮儀，經常做出失禮行為。阿媽教落「飛象過河」、「餓狗搶食」都是大忌，丟臉事小，畀人鬧冇家教事大。

有網民以食飯禮儀為題在facebook群組展開討論，不少人提到很多小時候由父母教導的餐桌禮儀都被遺忘，令後生仔做出失禮的餐桌行為，令人難以接受！😭😭飛象過河、餓狗搶食是否好常見？按下圖即睇網民熱數9大超失禮餐桌行為 👇👇

想知後生仔仲有哪些行為激嬲長輩？立即點擊內文：fb懷舊谷網民數後生仔9大餐桌失禮行為 食飯唔叫人又唔幫人斟茶