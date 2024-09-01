港式基層家庭5大生活共鳴　一枱多用、不銹鋼碟蒸魚　你中幾樣？

香港不少市民出身基層，靠自身努力爭上游，但在公共屋邨、套房、劏房、天台屋或板間房等生活鎖碎，長大後記憶猶在，例如食飯、飲湯、蒸魚會用不銹鋼碟實而不華，一屋總是雜物多多、買完飯會留低膠盒重用……網民曾討論基層家庭的生活小片段，引起不少人共鳴，你有類似經歷嗎？



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（《香港愛情故事》劇照）

網民曾在討論區以「一人一個窮人家庭特徵」為題展開討論，分享小時候父母為了慳錢，施展渾身解數縮減開支。細細個見父母將膠樽、膠盒循環再用不捨掉。有些家庭不會買飯枱，用一張摺枱作多功能使用，書枱變飯枱；或者用麻雀枱當飯枱，尤其屋企空間細，好多時也這樣做。

按圖睇睇網民共鳴👇👇

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討論中不少基層家庭較多用不銹鋼碟，因為不會打爛、輕身兼傳熱快，蒸魚、蒸蛋、裝餸、食飯都用不銹鋼器皿，如果用厚身陶瓷碟蒸魚可能要蒸多幾分鐘先熟，而且陶瓷碟一不小心很容易摔破，而不銹鋼碟實而不華及很好用，獲不少人認同。

按圖看網民意見▼▼

不銹鋼碟不易打爛、輕身兼傳熱快，蒸魚裝餸也適合。（資料圖片）

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