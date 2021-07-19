【驚安之殿堂／DONKI／DON DON DONKI】「DON DON DONKI屯門市廣場店」（下稱DONKI）明天（20日）上午10時正式開幕，全場2,8000呎，成為全香港最大分店。《香港01》飲食頻道記者率先為帶你視察新店環境，率先睇全港首間日本屋台主題區及地道和風小食，更精選多款開幕禮品優惠、Donki屯門店限定商品，再教大家拎6大開幕精品！

（下列優惠及款式以發稿日為準，最終安排視乎商店而定。）



早於DONKI屯門市廣場店未開幕時，不少元天屯街坊已非常期待，今日記者所見不少街坊經過都駐足觀望。屯門店佔地28,000呎，以「乘搭火車出發日本去旅行」為設計概念，讓大家無得飛日本，都仿如身在日本購物。



雖然新店並非24小時營業，不過營業至凌晨1時也為一眾街坊提供一個宵夜好去處。等記者帶大家先睹為快DONKi新店環境及位置👇👇

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屯門店的零食區主要分為八大區，包括糖果區、朱古力及餅乾區、薯片區等，與其他分店相似。不過新店設有定期更換主題的日本物產區、日本水果區，也有港人最愛的鮮魚區及打邊爐必逛的鮮肉區等。👇👇👇想知日本物產區今期主題係咩？有咩抵買？按圖即睇有好物抵買👇👇👇

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適逢炎夏，屯門新店更設夏水禮專區，專賣兒童水泡，沙灘裝備，以及瀨戶內海檸檬主題身體護理用品，包括磨砂膏、身體乳液、卸妝乳、消毒除臭噴霧等。👇👇👇按圖即睇DONKI夏水禮有咩買👇👇👇

屯門分店於7月20日開幕後推出獨家開幕優惠，包括限定零食及營養補充品福袋、限定蠟筆小新口罩套裝等！一眾火鍋和牛、豚肉也設開幕限定優惠。👇👇👇按圖即睇DONKI屯門店的9大開幕精品及福袋👇👇👇

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新店更特設全港首間日本屋台主題區，除了一眾日式熟食如豬扒滑蛋便當、大阪燒等，日本人氣薩摩魚餅品牌「玖子貴」更首次進駐Donki，專門推出4款屯門分店限定口味日式魚蛋。😋😋😋限定4款日本魚蛋口味超特別！即睇日本屋台區有甚麽美食值得一試👇👇👇

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屯門新店開幕，大家當然不可錯過領取6大免費禮品，走之前記得換埋禮物呀！記者教大家如何可以拿盡著數！👇👇👇其中3款不用消費都有得拎？按圖看贈品詳情👇👇👇

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DON DON DONKI屯門市廣場店

地址：香港新界屯門屯順街1號屯門市廣場1期UG樓UG001-UG023號舖

營業時間：上午8時至凌晨1時

開幕日期：2021年7月20日



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同場加映1：網民熱數7間食店名過其實

譚仔、譚仔三哥近年開到成行成市，深受年輕人歡迎，午飯時間不時都要排隊等位。不過有網民覺得認為部分人氣高的食店，名氣與食物質素不成正比，但竟然成日要排長龍，令人大惑不解。

有網民批評近年在香港大行其道的譚仔雲南米線、譚仔三哥，全都是名氣大過食物質素，根本不值一排！有網民力數多間過江龍食店，包括著名美式漢堡店、某間超人氣台式食店等，更曾有有本地飲食YouTuber 拍片力數某間食店N宗罪！😡😡邊間中高價位的扒房被網民狂批？按下圖即睇網民熱數7間名過其實食店👇👇

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同場加映1：9種食物鬧人超傳神 香港人先識！

廣東話向來博大精深，連鬧人都會用食物代替！俄羅斯籍KOL Ansheles最近在Facebook拍短片分享港式的食物鬧人文化，原來曾經有人鬧Ansheles是「蛋散」，令他一臉疑惑，因為港式點心中他最愛蛋散，所以完全不明白為何港人用「蛋散」鬧人！不過以充滿創意著稱的香港人，日常用食物來鬧人已經運用得如火如茶。

😡😡究竟哪種食物是粗口的諧音？即睇網民集思9種廣東話鬧人的食物，香港人先會明！👇👇

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