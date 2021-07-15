【疫苗優惠／疫苗著數】為響應政府的鼓勵疫苗政策，旅發局聯同本地飲食業早前宣布推出「7月7折」優惠。只要是已接種新冠疫苗人士，光顧參與計劃的食肆，可享指定美食7折優惠，計劃由7月15日（周四）起開始，暫定8月31日結束，現已有逾500間食肆參與。

疫情下，不少港人愛上酒店Staycation及食自助餐，《香港01》飲食記者整理全港9間酒店餐廳的優惠折扣詳情，多間受歡迎的人氣酒店都有份！

（文中所有價格、細則以酒店最新推廣為準）



不少酒店參與「7月7折」優惠計劃。（酒店圖片）

「7月7折」優惠計劃由7月15日開始，暫定8月31日結束。根據「7月7折」計劃的網站顯示，現時已有逾500間食肆參與計劃，包括多間人氣酒店，如The Murray Hong Kong、W酒店、尖沙咀凱悅、帝逸、帝京等，當中不少更推出自助午餐或晚餐7折優惠，非常抵食。

【1】The Murray Hong Kong —— Popinjays & Bar

位於頂樓的西式酒吧Popinjays，室外座位坐擁居高臨下的城市景觀，2019年曾獲外國雜誌《TimeOut》選為最佳天台酒吧。餐廳設有中午半自助午餐、下午茶及週末海鮮早午餐，酒吧提供手工精釀啤酒、創意雞尾酒及手工咖啡等。

其中The Murray美利酒店多間餐廳都有折扣優惠，另外有不少酒店的自助午餐或晚餐都有優惠，不過使用優惠前記得先清楚睇清注意事項。😍😍想知邊間酒店提供自助午餐兼晚餐優惠？按下圖即睇各大酒店折扣優惠詳情👇👇

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同場加映1：用消費券去Staycation一文看清邊間酒店用得！

電子消費券7月4日開始接受登記，不少人打算好好利用$5000去酒店Staycation。想知酒店究竟接受八達通、Tap & Go、AlipayHK或WeChat Pay HK哪種支付工具？《香港01》旅遊頻道記者致電全港熱門酒店及訂房平台，查詢各酒店接受的付款方式，方便你mark低心水之選，到8月1日收到第一期消費劵時就可以立即訂房！👇👇立即按下圖睇港島區各大酒店接受的支付方式💸👇👇

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同場加映2：疫苗抽獎｜送60萬Tesla、2萬連卡佛IKEA禮券！附10大抽獎方法連結

【10】嘉民集團送60萬Tesla電動車

為響應政府的疫苗計劃，嘉民集團宣布推出100萬港元抽獎活動，總共送出13項獎品，頭獎為Tesla Model 3 Long Range電動車一輛（名額1個），價值逾60萬港元。而二獎至十三獎則是各大指定商戶現金券，現金券價值由10,000至20,000不等，包括連卡佛、Donki、IKEA及蘇寧等商戶，名額共有30個。😍😍想知還有甚麼獎品？點下圖即睇如何登記步驟及重要日子👇👇

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