【廣東話文化／罵人文化／港式文化】廣東話向來博大精深，連鬧人文化都與別不同！俄羅斯籍KOL Ansheles最近在Facebook拍短片分享港式的食物鬧人文化，原來曾經有人鬧Ansheles是「蛋散」，令他一臉疑惑，因為港式點心中他最愛蛋散，所以完全不明白為何港人用「蛋散」鬧人！即睇網民集思9種廣東話鬧人的食物，香港人先會明！



俄羅斯籍KOL Ansheles 忍不住拍短片分享港式鬧人食物文化。（fb@Ansheles 影片截圖）

俄羅斯籍KOL Ansheles上載的短片長約一分鐘，內容講到遇過港人用食物鬧人，例如蛋散、新鮮蘿蔔皮，司機最鍾意用滷味來罵人等，但就讓他一頭霧水，不解為何用食物鬧人！最後更忽發奇想用家鄉的名物 —— 羅宋湯鬧人，向鏡頭爆seed大嗌：「望咩呀望！羅宋湯？」，引起不少網民爆笑。

俄羅斯籍KOL Ansheles 忍不住拍短片分享港式鬧人食物文化。（fb@Ansheles 影片截圖）

【1】新鮮蘿蔔皮

細個成日聽人鬧交都會講「你係乜嘢新鮮蘿蔔皮？」，意思為嘲笑他人裝模作樣。原文為「新絲蘿蔔皮」，後來以訛傳訛演變成「新鮮蘿蔔皮」。有說以前有一種低級皮草叫老羊皮，形狀像蘿蔔絲，有些社會地位不高的暴發戶學有錢人著皮草，衍生出來的形容詞。

Ansheles的短片吸引逾2000多個讚好及200多個留言，不少網民留言提出其他鬧人用的港式食物，香港人一定識！😡😡最後一種食物鬧人算得上溫柔又不失禮貌！按下圖即睇網民熱數9種鬧人食物 👇👇

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同場加映1：網民盤點港式窮人家庭生活6個特徵

講起港式窮人家庭，你會想起甚麼？食飯必定用不銹鋼碟蒸魚，還是成屋都充滿雜物？有網民討論港式窮人家庭常見的生活特徵，引起不少人共鳴。

有網民在連登討論區以「一人一個窮人家庭特徵」為題展開討論，不少網民分享小時候父母為了慳錢，施展渾身解數去減少開支，有人指細個父母會將膠樽、膠帶循環再用，有的家庭甚至連飯枱都唔買，直接用麻雀枱當作飯枱，方便快捷，屋企唔夠位好多時都會咁做！有網民直言窮家庭食飯前一定會用一樣物件墊枱，幾乎等於公屋標配。🤔🤔🤔有人仲話細個連功課枱都被徵用做飯枱！即睇網民有咩意見👇👇👇

想知港式窮人家庭仲有咩特徵？立即點擊內文：網民盤點港式窮人家庭生活6個特徵 麻雀枱開飯 蒸魚用不銹鋼碟

同場加映2：網民熱數9大餐廳食飯瘀事

出街食飯忘記帶錢，當下確實非常尷尬！有連登網民開Po討論去餐廳食飯的N件尷尬事，以題為「你哋去餐廳食飯試過做咩X事？」展開討論，吸引逾3000個網民讚好，更有20多頁留言分享親身經歷。

有網民分享親身經歷，曾經將凍咖啡的（iced coffee）英文講成「cold coffee」，直接翻譯成「寒冷的咖啡」，雖然侍應都聽得明，但場面勁尷尬。《香港01》食玩買記者整理了其中9件瘀事，大家有沒有共鳴呢？😭😭網民因港式英文而鬧出不少笑話！按下圖即睇晒網民9件親身經歷👇👇

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