【生活技能／懶人技能／懶人生活】為了更方便生活，不少懶人會自創各種生活技能令自己生活得更有效率。吃零食吃到成手都油淋淋，但又不想行去洗手？深夜想吃宵夜但又不想洗碗？面對以上這些生活難題，網民總會想出各種方法來偷懶，即睇你有沒有試過用以下的10個方法！



食薯片最怕弄髒雙手！（資料圖片）

最近有網民在連登討論區帖，題為「一人n個後悔知得太遲嘅實用生活小常識」，展開討論，吸引不少網民留言熱烈討論，目前有關帖文已有19頁討論，反應熱烈。

【1】用神器食薯片

懶人食零食最怕整污糟對手，食完薯片後，行去廁所洗手的路程又浪費兩三分鐘。網民介紹直接用工具幫手，或者成包倒進口中，「用筷子食包裝薯片餅乾，唔洗再伸隻手入去拎，整到手指都係油」。

食飯不想洗碗？網民原來也有一個懶人方法。（資料圖片）

不少網民提出各種實用生活技能，由如何方便地吃零食，到如何快速地打開紙巾的包裝，生活的各方面均有涉獵，總有一種方式適合懶人們在日常生活中運用出來。最後一個方法是打工仔必學，有助避免尷尬情況發生！😂😂如何1秒打卡抽取式紙巾的包裝？最後一個打工仔必學！即睇10個網民提出實用生活技能👇👇

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同場加映1：網民熱數7間食店名過其實

譚仔、譚仔三哥都是後生仔鍾意食的快餐，不過近日有連登網民開Po，以題為「有咩食肆你唔明點解咁受歡迎？」展開討論，帖文引來逾500個讚好，更吸引大量網民湧入留言，目前已經有13頁討論。

不少網民提出不解香港某些連鎖食店經常大排長龍，更點名力數某些人氣食店名過其實，當中不少更是時下年輕人的「飯堂」。😡😡邊間中高價位的扒房被網民狂批？按下圖即睇網民熱數7間名過其實食店👇👇

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同場加映2：9種食物鬧人超傳神 香港人先識！

廣東話博大精深，連鬧人都會用食物代替！俄羅斯籍KOL Ansheles最近在Facebook拍短片分享港式的食物鬧人文化，原來曾經有人鬧Ansheles是「蛋散」，令他一臉疑惑，因為港式點心中他最愛蛋散，所以完全不明白為何港人用「蛋散」鬧人！不過以充滿創意著稱的香港人，日常用食物來鬧人已經運用得如火如茶。

😡😡究竟哪種食物是粗口的諧音？即睇網民集思9種廣東話鬧人的食物，香港人先會明！👇👇

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