【下午茶自助餐2021】各大酒店紛紛推出Tea Buffet優惠，《香港01》飲食頻道記者精選了以下10間，有各樣主題，例如鮮果、榴槤、抹茶，想任食生蠔或刺身都有，包括逸東酒店、康得思酒店、百樂酒店、城景國際、帝都酒店、Marco Polo、美麗華酒店、尖沙咀凱悅、JW萬豪及諾富特東薈城酒店。



（下列優惠及自助餐詳情以發稿日為準，價錢和食物款式最終安排視乎個別零售商而定。除特別列明外，價錢並未包括加一服務費。）



（城景國際圖片）

【1】逸東酒店 —— 任食多款水果鹹甜點

位於Eaton HK 內的普慶餐廳於周六日推出「水果狂熱」週末下午茶自助餐，以多款時令水果入饌，供應多款造型精緻的鹹甜點，包括香烤雜錦水果、冧酒烤火腿配烤菠蘿、夏日鮮果沙律和各式水果蛋糕等等。另外還有多款冷盤，例如哈密瓜凍湯、韓式冷麵、四川涼麵等等。

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普慶餐廳

地址：九龍彌敦道380號Eaton HK B1樓層

電話：2710 1901



【2】康得思酒店 —— 8折歎日韓主題街頭美食

Cordis推出週末日韓主題下午茶自助餐，任食多款日韓美食，日式美食包括即製爐端燒、滋味串燒、大阪燒、關東煮、章魚小丸子、手握波子壽司等；韓國美食則有卡邦尼年糕、泡菜炸雞、韓式大醬湯、韓式涼拌菜等。甜品方面，有以韓國士多啤梨製造的士多啤梨巴克斯芝士蛋糕、士多啤梨千層酥及士多啤梨開心果歌劇蛋糕等，更設即製銅鑼燒伴糖漬士多啤梨。

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The Place

地址：旺角上海街555號香港康得思酒店L樓層

電話：3552 3028 / 6656 2680 (Whatsapp)



【3】百樂酒店 —— 75折歎多款抹茶鹹甜點

酒店推出抹茶主題下午茶自助餐，供應多款抹茶鹹甜點，包括抹茶流心多士、抹茶心太軟、紅豆抹茶卷、抹茶豆腐慕絲蛋糕、抹茶鹽唐揚雞、吉列魷魚圈配抹茶沙律醬、宇治抹茶蛋糕、抹茶意大利芝士蛋糕和芒果抹茶芝士蛋糕。另外還可任食纽西蘭青口、海蝦、白蜆、刺身等。

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+ 6

Park café

地址：尖沙咀漆咸道南61-65號香港百樂酒店4樓

電話：2731 2168 / 6588 0682 (WhatsApp)



【4】城景國際 —— 6折任食多款日本美食

酒店全新推出日本主題下午茶自助餐，任食多款日式美食，包括特色壽司拼盤、關東煮、日式海鮮燒餅、各式即製天婦羅、白桃和菓子、宇治紅豆及綠豆冰卷、沖繩岩鹽芒果紅草莓芝士餅等，更可任食多款Movenpick雪糕。

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+ 2

City Café

地址：九龍窩打老道23號城景國際1樓

電話：2783 3287（WhatsApp：5483 0307）



【5】Marco Polo —— 鮮果下午茶自助餐

酒店於周末及公眾假期推出繽紛鮮果下午茶自助餐，選用時令鮮果，供應多款甜品，包括開心果桑莓蛋糕、杏仁酒杏脯慕絲、青檸椰子芒果撻等。Tea Buffet更可無限添飲果汁。

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馬哥孛羅咖啡廳

地址：尖沙咀海港城馬哥孛羅香港酒店 1 樓

電話 / WhatsApp：2113 3912



【6】帝都酒店 —— 任食生蠔

酒店推出海鮮下午茶自助餐，任食多款即開生蠔、冰鎮海鮮、各款刺身及壽司等美食，更可無限歎Mövenpick雪糕。

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2+2 Café

地址：沙田白鶴汀街8號帝都酒店3樓

電話：2694 3886



【7】諾富特東薈城酒店 —— 榴槤柚子主題

酒店推出榴槤柚子主題Tea Buffet，供應多款特色鮮甜點，包括榴槤蛋黃醬雞肉鮮果沙律、蟹肉榴槤忌廉汁意粉、爆炒柚子蝦仁、榴槤撻及榴槤甘露糖水等。另外還有各類即製麵食、薄餅、朱古力噴泉和雪糕。

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ESSENCE

地址：東涌文東路51號諾富特東薈城酒店大堂

電話：3602 8808



【8】JW萬豪 —— 一星期七日供應

不少下午茶自助餐都只在星期六日、公眾假期供應，而JW Marriott則一星期七日都供應。餐廳供應多款美食，包括各款壽司刺身、芝士冷盤、新鮮沙律、招牌麵檔、生滾粥等。

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The Lounge

地址：金鐘金鐘道88號太古廣場香港JW萬豪酒店大堂

電話：2810 8366



【9】尖沙咀凱悅酒店 —— 高質海鮮刺生

酒店的下午茶自助餐受到網民好評，Tea Buffet於星期日供應，任食多款美食，包括刺身魚生、各款凍海鮮，還有各款小食，例如炸雞翼、手指三文治等，亦有多款甜品如蛋糕、迷你撻。

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尖沙咀凱悅酒店咖啡廳

地址：尖沙咀河內道18號香港尖沙咀凱悅酒店大堂樓層

電話：3721 7700 / 3721 7701



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燒肉放題｜很多人都喜歡是日式燒肉，最抵食當然就是放題任食！《香港01》飲食頻道記者精選全港10間$300有找任食燒肉，包括佐賀燒肉谷、和牛燒肉一郎、牛舞、八歌仙、燒鬼、燒肉牛蔵、尚八日式燒肉、安平燒肉、燒魂日式放題及德家日式燒肉店。



（文章內提及的食物款式、價格，以發稿日期為準，除特別列明，價格未包括加一服務費）



【1】和牛燒肉一郎 —— 佔地7000呎、新幹線送餐

佐敦這間燒肉店佔地7000呎，空間寬敞。店如其名，以和牛為主，牛肉顏色粉嫩，油花分佈平均。放題套餐共有6款，可以任食薄切牛舌、牛肋肉角、牛里脊肉、日本產雞腿肉、豚肋肉、海蝦、墨魚、生蠔等美食。餐廳更設有全港首創的燒肉新幹線，智能化送餐，夠晒方便。

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和牛燒肉一郎

地址：佐敦佐敦道31-37號百誠大廈3樓

電話：2736 8218 / 6613 6688 (Whatsapp)



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