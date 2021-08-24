大埔IKEA迷你新店直擊！$99開幕限定優惠包乜？附7大收納廚具推介

【可能是全港最細IKEA】大埔的街坊又有好消息！IKEA全新規劃及訂購中心落戶大埔超級城，店內售賣多款IKEA人氣收納好物、家居用品及特色瑞典食品，還會新增設的智能購物設施，幫你配對最FIT的傢具和收納配件！不過，不少大埔街坊都發現IKEA新店面積明顯比其他分店「迷你」，會不會冇嘢好睇、冇嘢買？即睇《香港01》旅遊飲食記者新店直擊！



單睇門口隱約可猜到這間IKEA有多大了。（《香港01》圖片）

主打家居收納用品

位於大埔的IKEA全新規劃及訂購中心佔地五千呎，沒有其他分店必備的「示範單位」，主要售賣多款家居收納和實用家品，迎合居住空間吋金呎土的香港人，務求用最小空間收納最多東西！

店內貨品陳列清晰，加上商品種類集中，如果本身已經鎖定目標，更可以節省平時逛IKEA時被逼「兜大圈」的時間！不過，店內部分通道頗為狹窄，記者到達時大約是中午12點，加上位處區內人流最多的商場，容易出現人多擠逼的情況，如攜同小朋友或長者就要多加小心了 👇👇按下圖看更多店內環境👇👇

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$99開幕限定套裝

店內雖然沒有陳列出各種風格的示範單位，但有最新的智能購物設施，用家可以透過電腦系統，選購最符合要求的家居擺設和收納物品；瑞典食品區更會有互動屏幕，配備多款瑞典食譜，就算是下廚新手都可以跟住食譜買齊食材，煮出新意思。九月中，更會增設IKEA專用的自助提貨櫃，方便區內居民。另外，新店開幕期間會有$99超抵優惠套裝，想知有啲咩？👇👇即按圖看更多店內介紹👇👇

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IKEA 7款推介收納、家居好物

香港人最大的家居煩惱莫過於收納，《香港01》旅遊飲食記者精選以下7款收納用品及廚房好物，全部都可以在大埔IKEA規劃及訂購中心買到，部分更是很多日本收納達人曾經推介的必買用品👇👇👇

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宜家家居 大埔規劃及訂購中心

開店日期：2021年8月25日

營業時間：上午11時至下午9時

地址：新界大埔超級城B區2樓238A號舖



同場加映：日本IKEA達人推介必買9款生活好物

以往有日本綜藝節目亦曾找來IKEA達人推介必買好物。例如日本TBS電視台節目《ラヴィット！》請來擁有26年資歷的「IKEA迷」生活雜貨專家森井由佳，介紹9款IKEA必買的實用雜貨，全部香港都買得到！👇👇👇即睇達人的IKEA必買清單👇👇👇

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除了熱賣的多功能矽膠蓋，還有$20可以買到的露營必備神器！有幾好用？即睇全文：日本IKEA必買9款生活好物 懶人煲劇電腦座 $20露營神器香港買到