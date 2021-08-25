【口罩推介 / 兒童口罩 / 幼童口罩 / 中童口罩】還有幾日就到9月1日開學的大日子，教育局宣布全港學校將恢復面授課堂，各位家長是時候準備充足的口罩存貨，迎接新學年！《香港01》食玩買記者精選了9款香港製造的可愛兒童口罩，最平只需$1.8個！



就到9月1日的開學日，即將恢復面授課堂，當然要準備好口罩迎接新學年！

人氣卡通角色LINE FRIENDS早前推出2款MINI BROWN & FRIENDS中童口罩，BB版圖案更加可愛，而且色彩繽紛，小朋友必定戴得開心！另外還有不少3D及KF94立體口罩，比一般平面口罩有更多的嘴部空間，更加舒適。有款可以有效舒緩鼻敏感，想知邊度買到，按圖即睇9款港產兒童口罩推介及價錢😍👇👇

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如果未有時間詳細了解9款港產兒童口罩，下文亦精選了其中3個推介，可以參考看看！👇👇👇

H-PLUS - LINE FRIENDS

人氣卡通角色LINE FRIENDS早前推出2款MINI BROWN & FRIENDS中童口罩，BB版圖案更加可愛，色彩繽紛！

款式：星月印花款 / 波點印花款

規格：ASTM Level 3，BFE、PFE、VFE達99%

尺寸：14.5cm x 9cm

價錢：$138/30個（獨立包裝）



尚芳保健 - 小熊香味抗菌系列

這款口罩加入草本抗菌配方，標榜可以有效紓緩鼻敏感症狀，而且散發淡淡的香味，口罩上亦印有小熊圖案，令小朋友戴得更開心！

款式：水蜜桃味 / 茉莉花香味

規格：BFE、PFE ≥95%

尺寸：14.5cm × 9.5cm

價錢：$40/10個裝（獨立包裝）；$96/24個（獨立包裝）



Maskology - 五色學童口罩

品牌推出「Back to School 」限時開學優惠，凡於網店購買指定淨色款幼童口罩或學童口罩，可享7折，優惠由即日起至9月12日，各位爸爸媽媽趕快入定貨！

款式：雜果冰五色（淺黃、粉紫、粉紅、粉綠、粉藍）

規格：ASTM Level 3，BFE、PFE、VFE >99%

尺寸：14.2cm x 9.2cm

價錢：$193.2/100個（每10個一包，各色20個）



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