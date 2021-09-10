泰式香蕉煎餅4間推介　米芝蓮Samsen泰館、旺角Foodie$38芫荽煎餅

泰式香蕉煎餅最近越開越多，其中最有名氣的一定是元朗名店「香蕉仔」，週末去買即叫即製的香蕉煎餅總要等上15分鐘至30分鐘，人氣爆棚！除了元朗「香蕉仔」，最近各區有不少新店，包括屯門「泰小子Thaiholic」、旺角「Foodie泰式煎餅」，以及由2018年至2021年連續三年榮獲米芝蓮推介的「Samsen 泰館」。



【1】Foodie泰式煎餅 —— 創新口味芫荽火腿芝士煎餅

旺角新開的Foodie泰式煎餅，主打鹹甜口味泰式香蕉煎餅、泰式飲品，以及$39一碗的自選鮮果撈。泰式煎餅有8款口味，包括原味香蕉煎餅、Nutella榛子醬香蕉煎餅、花生醬煎餅。喜歡創新的朋友不妨試芫荽火腿芝士煎餅、D24榴蓮煎餅。最平一款泰式煎餅只售$30！即睇勁多芫荽煎餅有幾吸睛👇👇👇

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Foodie 泰式煎餅

地址：九龍旺角廣華街1號潮流地域地下G23號舖

營業時間:：星期一至星期日 12:00 - 22:00



【2】香蕉仔 —— 區內名店人氣Nutella榛子醬煎餅

元朗香蕉煎餅名店香蕉仔今年初原址重開，吸引大批市民朝聖。香蕉仔主打泰國名物香蕉煎餅，最受歡迎的榛子醬煎餅塗滿Nutella及煉奶，煎餅邊沿香脆，加上裡面有軟糯的香蕉蓉，趁熱食完全像在泰國旅遊時吃的煎餅一樣。記者曾經在店內遇見藝人BabyJohn買煎餅，人氣旺盛。想知還有哪些人氣款式必吃、排隊等幾耐？點下圖即睇😍👇👇

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香蕉仔

地址：元朗大坡頭徑14-24號福星樓地下6號舖

營業時間：星期一至日（逢星期三休息） 16:00 - 00:00



【3】泰小子Thaiholic —— 逾10款口味泰式香蕉煎餅

近月新開的泰式香蕉煎餅小店泰小子，主打各款口味的香蕉煎餅、芒果糯米飯、童年集體回憶的芒椰奶西。香蕉煎餅即叫即製，剛煎好時餅邊超香脆，加上超邪惡的醬料例如朱古力榛子醬、花生醬、芝士肉鬆、紫薯芝士口味等。招牌芒椰奶西仲好飲過許留山？按下圖即睇網民推介美食😋👇👇

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泰小子 Thaiholic

地址：屯門青河坊3號利寶商場地下3號鋪

營業時間：星期一至日 12:00 - 21:00



【4】Samsen 泰館 —— 米芝蓮必比登推介泰北菜人氣煎餅

2021年榮獲米芝蓮必比登推介泰國菜館「Samsen泰館」 ，主打泰北地道街頭美食，除了招牌和牛船麵、咖喱麵之外，甜品如泰式椰子雪糕、特製泰式香蕉煎餅也是數一數二的人氣美食，表面帶焦香的香蕉煎餅上淋上大量煉奶，超級邪惡！椰子雪糕被形容是全港最有泰國風味的雪糕！按下圖即睇網民多款推介美食😋👇👇

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Samsen 泰館

地址：上環蘇杭街23號地下

營業時間：星期一至日 12:00 - 15:00；18:30 - 23:00



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