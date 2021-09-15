【飲食餐廳推介 / 中秋節2021 / 持續更新】中秋講求「人月兩團圓」，每逢中秋都有不少家庭選擇外出到酒樓食中菜做節，不少酒樓應節推出中秋節套餐。《香港01》飲食頻道記者整理了6大中秋節中菜套餐，人均最低$222，當中有兩間都有早鳥優惠，最多可減$300，即睇下文啦！

（食物款式、優惠及價錢以餐廳公佈為準）



【1】美心中菜 —— 最平$313享鮑魚、燕窩宴

美心中菜9月推出粵式「嚐聚中秋」精選套餐，分別有四人、六人以及十二人套餐，四人餐最少人均$247就可以有6個款式的菜式，六人及十二人餐更有鮑魚、燕窩、乳豬、龍蝦等，晚上8時後入座每席更可減$300！😋😋不同分店的菜式有分別！點圖即睇美心中菜中秋套餐菜單及價錢👇👇👇

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美心中菜



電話：2101 1128



推廣日期：9月11日至9月22日



【2】富臨集團 —— 最平每人$222

富臨集團推出「中秋全包套餐」，分別有四人、六人以及八人套餐，四人餐最低每人$222就有6個菜式，最平人均$372就有鮑魚及龍躉食，更有早鳥優惠！另設有金秋迎月全包套餐，人均低至$249，在網上訂購此餐更送名貴紅酒。😋😋網上訂購最多可減$200！點圖即睇富臨集團中秋套餐菜單及價錢👇👇👇

富臨集團



電話：2353 5866



供應日期：即日起至2021年9月22日



【3】稻香集團 —— $314歎龍蝦、鮑魚、龍躉

稻香集團推出「嚐月盛饌」中秋套餐，提供六人、八人及十二人套餐，人均低至$223就有10個菜式，套餐更包波士頓龍蝦、原隻鮑魚、龍躉等，提早1天預訂最多可減$300。😋😋點圖即睇稻香集團中秋套餐菜單及價錢👇👇👇

稻香集團



電話：3960 6111



供應日期：2021年9月6日至10月3日



【4】鴻星中菜 —— 嘆龍蝦、燕窩

鴻星中菜於9月18日至21日推出「中秋共聚」套餐，提供二人、四人及六人套餐，低至$888就可嘆龍蝦、燕窩，消費滿$1000更送$2500美食券！😋😋晚上8時後入座75折！點圖即睇鴻星中菜中秋套餐菜單及價錢👇👇👇

鴻星中菜



電話：2628 0108



供應日期：2021年9月18日至9月22日



【5】海港飲食集團 —— 最平$248

海港飲食集團推出「月滿賀中秋全包宴」，分別提供六人及十二人套餐，人均最低$248，可嘆龍蝦、花膠、鮑魚等等，提早預訂「中秋節尚宴」送紅酒、啤酒。😋😋點圖即睇海港飲食集團中秋套餐菜單及價錢👇👇👇

海港飲食集團﻿



電話：3516 8200



供應日期：2021年9月11日至9月22日



【6】玉桃軒 —— 最平人均$297

玉桃軒於觀塘分店推出「中秋團圓宴」，提供四人、六人及十二人套餐，人均低至$297，有鮑翅、龍躉斑、鮑魚等等。另外亦有在銅鑼灣分店推出「中秋佳節花好月圓」全包宴，四人、六人、八人及十二人都有，菜式較多，人均低至$337。😋😋特定時間有85折優惠！點圖即睇玉桃軒中秋套餐菜單及價錢👇👇👇

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玉桃軒



電話：2882 1889



供應日期：2021年9月18日至9月22日



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