MIRROR旺角限定店率先睇！特別版口罩發售　6大鏡粉必去打卡位

撰文：文紀喬
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【MIRROR / MOOV / 口罩推介】MIRROR x MOOV 旺角期間限定店開幕！香港人氣男子組合MIRROR與MOOV合作，在9月16日至10月10日期間，於旺角朗豪坊開設期間限定Pop-Up Store，不但出售12位成員專屬的特別版口罩，而且更設有多個打卡位。《香港01》食玩買記者率先來到現場，精選了6個鏡粉必去打卡位，以及必買商品，想知有甚麼鏡粉朝聖打卡點？即睇下文啦！

MIRROR與MOOV合作於旺角朗豪坊開設期間限定Pop-Up Store。（文紀喬攝）

MOOV在9月16日至10月10日期間，在旺角朗豪坊開設期間限定的「MOOV x MIRROR Mask Pop-up Store」，現場設有多個打卡位，包括MIRROR成員人形裝置、巨型展板以及巨型口罩盒等等，多張造型照更是首次公開亮相。《香港01》食玩買記者率先來到現場，精選了6個鏡粉必影打卡點！👇👇👇點圖即睇6個鏡粉必去打卡點👇👇👇

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今年5月MIRROR曾於演唱會推出特別版口罩，當時極受歡迎，瞬間售罄，網上更炒至兩倍多一盒。今次Pop-Up Store亦會售賣特別版口罩，一盒共24個，以灰黑色作主色，配上12位成員專屬顏色的耳帶，買到特定數量更會贈送MIRROR海報以及印有團體照的紙袋。同時亦會有MIRROR特別版禮品卡發售。👇👇👇買幾多口罩送海報？點圖即睇Pop-Up Store商品！👇👇👇

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MOOV x MIRROR Mask Pop-Up Store

日期：2021年9月16日至10月10日

時間：11:00-23:00

地點：旺角朗豪坊4樓中庭、1樓砵蘭街商場門外

期間限定店只開放至10月10日，各位鏡粉要把握機會去朝聖打卡！除了MOOV x MIRROR口罩外，12子有3款愛用的港產口罩，點擊睇鏡粉必入手的MIRROR同款口罩！

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