MIRROR旺角限定店率先睇！特別版口罩發售　6大鏡粉必去打卡位

【MIRROR / MOOV / 口罩推介】MIRROR x MOOV 旺角期間限定店開幕！香港人氣男子組合MIRROR與MOOV合作，在9月16日至10月10日期間，於旺角朗豪坊開設期間限定Pop-Up Store，不但出售12位成員專屬的特別版口罩，而且更設有多個打卡位。《香港01》食玩買記者率先來到現場，精選了6個鏡粉必去打卡位，以及必買商品，想知有甚麼鏡粉朝聖打卡點？即睇下文啦！



MIRROR與MOOV合作於旺角朗豪坊開設期間限定Pop-Up Store。（文紀喬攝）

MOOV在9月16日至10月10日期間，在旺角朗豪坊開設期間限定的「MOOV x MIRROR Mask Pop-up Store」，現場設有多個打卡位，包括MIRROR成員人形裝置、巨型展板以及巨型口罩盒等等，多張造型照更是首次公開亮相。《香港01》食玩買記者率先來到現場，精選了6個鏡粉必影打卡點！👇👇👇點圖即睇6個鏡粉必去打卡點👇👇👇

+ 14

今年5月MIRROR曾於演唱會推出特別版口罩，當時極受歡迎，瞬間售罄，網上更炒至兩倍多一盒。今次Pop-Up Store亦會售賣特別版口罩，一盒共24個，以灰黑色作主色，配上12位成員專屬顏色的耳帶，買到特定數量更會贈送MIRROR海報以及印有團體照的紙袋。同時亦會有MIRROR特別版禮品卡發售。👇👇👇買幾多口罩送海報？點圖即睇Pop-Up Store商品！👇👇👇

+ 9

MOOV x MIRROR Mask Pop-Up Store



日期：2021年9月16日至10月10日



時間：11:00-23:00



地點：旺角朗豪坊4樓中庭、1樓砵蘭街商場門外



期間限定店只開放至10月10日，各位鏡粉要把握機會去朝聖打卡！除了MOOV x MIRROR口罩外，12子有3款愛用的港產口罩，點擊睇鏡粉必入手的MIRROR同款口罩！

想知更多有助放鬆心情嘅香港好去處，例如離島、沙灘、單車、郊遊路線，click 入專頁睇更多推介！👉👉👉香港好去處｜假日郊遊、離島放空、單車路線、食玩打卡｜不斷更新

😍同場加映：信和MIRROR周邊店 鏡粉必買14大好物😍

最近有網民在Facebook發現旺角信和中心最近多了不少店舖售賣人氣組合MIRROR及ERROR的周邊。熟客欣喜：商場終於有返香港本土味！《香港01》食玩買記者親自去到信和，發現的確有不少店舖轉賣MIRROR產品。記者搜羅了14大鏡粉必買好物，想知哪款最受歡迎？👇👇👇點圖即睇14大鏡粉必買好物推介！👇👇👇

+ 2

想知更多鏡粉必買好物，即點👉👉👉信和周邊店轉賣MIRROR救市 鏡粉必買14大好物 Anson Lo最好賣？