人氣男團MIRROR傳上半年廣告過百，而週邊商品也開始殺入信和！不少原來售賣KPOP精品的店舖，近月開始轉型改賣MIRROR週邊，吸引不少鏡粉光顧。《HK01》記者日前到現場直擊，發現不少就算沒賣MIRROR產品的商店，都會播著MIRROR的歌，有市民欣喜地說：「信和終於多返啲香港味。」



旺角信和中心，作為香港其中一個KPOP、遊戲動漫的聖地，最近有網民發現，本土男團MIRROR在信和成為第三股「勢力」。不少偶像週邊商品店店內，掛滿MIRROR的掛畫、海報。門前的架子亦放滿不同週邊，如鎖匙扣、扇子、相片、手幅，甚至巴士、月曆、啤牌等商品。

記者親自去到信和中心，發現MIRROR的週邊五花八門。（資料圖片）

【MIRROR令信和回歸本土】

在場內轉一圈，就算賣電子產品、普通格仔店，甚至美妝用品店，不時都會聽到MIRROR的歌。而場內主攻MIRROR週邊的店舖約有3-4間，零散在信和各層。店外除掛滿了相片海報，還貼了「神徒」、「鏡仔」、「姜B」等本土貼地字眼。

對信和改變體會最深的，當然是來逛街的市民。25歲的阿蛋，過去都會行信和，不過只是為了去某幾間店舖買飛鏢。「以前好多都係日本嘢，漫畫、模型，又或者係KPOP，好離身。」MIRROR爆紅後，場內多了廣東歌，不再只有二次元和韓星，「感覺貼地、本土好多，終於多返啲香港味」她也順勢入了坑。

阿蛋表示信和播多了廣東歌，感覺更本土、貼地。

MIRROR爆紅更帶動不少媽媽級粉絲。跟女兒一起追星的廿四孝媽媽Doris，指過去到信和是為了買韓國女團BLACKPINK的唱片和精品，近幾個月兩母女已轉投MIRROR懷抱，「以前全部週邊都賣KPOP，而家最少有三、四檔賣MIRROR。」兩母女行了一圈已掃了一個Anson Lo 月曆、Ian膠紙和貼紙共$200消費。

信和週邊店難得看到店外擺放的，不是KPOP明星，而是香港偶像。

【KPOP偶像都要讓路】

不願上鏡的週邊商品店店主表示，在MIRROR風潮下，韓星都要讓路，過去專賣KPOP週邊，現時店內三分之二位置賣MIRROR。店主指出，近3、4個月才開始賣MIRROR，入店人流已比過去增加一倍，人均消費$100。客源由過去的年輕追星族，擴展至學生、情侶、媽媽，甚至一家大小，他笑問「以前點會有40幾歲師奶行信和？」

對比過去只賣KPOP，有店主更樂見有香港偶像彈起，除了可以成功開拓新客源，和增加收入之外，更令信和回到當年的「輝煌」，「對上一次咁瘋狂，已經係四大天王年代，有本土偶像，咁先係信和嘛」。

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