比跑步更燒脂？研究指競技運動激起腎上腺素　瘦身減壓更有效

不少人減肥健身都會去健身房跑步、做負重訓練，但有研究顯示，與朋友一起做運動，塑身和減壓的成效都比一個人運動更顯著，當然還可拉近人際關係，甚至認識新朋友，即看新潮又好玩的運動推介吧！



競技運動更易激發動力

競技運動是指比賽性的運動，除了足球、籃球、棒球等球賽外，與人對戰的射擊、賽車等也是競技運動。

競技運動比一個人去健身房更有效塑身和減壓。(unsplash)

有人說與朋友到健身房，跑步游泳也能增進友誼，不一定需要競技運動，但有沒有發現，沒有競爭的運動總是容易鬆懈，慢慢地與朋友一起懶散。原來比賽更能激起腎上腺素和動力，投入感更高，運動強度和燃脂能力當然大大提升，無論是瘦身、增肌，還是減壓都成效更佳。

想和朋友做運動，又嫌傳統的籃球羽毛球太悶，不妨考慮以下新潮室內運動，連電競也可以動起來！

Ballpark 全港唯一室內棒球場

棒球在台灣日本是十分熱門的運動，但在香港卻鮮有發展機會。位於火炭的Ballpark是全港唯一室內棒球練習埸，當中已經配備拋打網，發球機，投手丘，L網，可以同一時間劃分兩邊一邊練投一邊練打，場地更有教練指導，對棒球有興趣的你終於可一試揮棒撃球的體驗！👉🏻按此獨家優惠報名

SWS 超仿真室內射擊場

SWS射擊場佔地超過三萬五千尺，有多個仿真場景例如森林、河流，貨櫃場、坦克車、市集、滑梯，遊戲更會加入燈光效果，背景音樂及煙霧，提升緊張氣氛，參加者可選擇與朋友對戰或合作射靶，價格都只是由$65起！👉🏻按此獨家優惠報名

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AME Stadium 運動電競館

當運動遇上電競，一場刺激好玩的運動競賽即將上演！AME運動電競館提供多個考驗體能、耐力、速度、經驗及團隊合作等的自家研發運動電競設施，讓參加者化身專業運動員大顯身手，試玩單車、拳撃、賽馬和划艇的項目。👉🏻按此獨家優惠報名

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愛民18彎室內賽車

位於何文田的愛民18彎是全港唯一室內電動高卡車場，佔地50,000呎，一共18個彎，讓參加者瘋狂飄移玩個夠本，另外它亦有特色主題餐廳及獨立派對房，玩完也可用餐與朋友小聚。👉🏻按此獨家優惠報名