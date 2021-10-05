牛大人將進駐元朗開分店！人氣台式火鍋最平$138任食過百款美食

牛大人即將登陸元朗！除了主打的台式火鍋美食及多達9款滋味湯底，地道台灣夜市小食亦一解港人想去台灣旅行的渴望！近日就有網民發現人氣爆燈的牛大人即將殺入元朗，新界的牛大人粉絲終於不用再山長水遠排隊了！



元朗分店選址位置方便

火鍋一向是香港人親友聚會的熱門之選，超多選擇又備有多款獨家特色飲料和台式美食的牛大人在眾多火鍋放題專門店之中火速跑出，短短兩年內分店接連開張，每間分店一到高峰時段更至少要排隊2-3小時！近日有網民發現牛大人竟然在不知不覺間即將殺入元朗開分店，選址位於Yoho Mall，現已圍上圍板，相信不久之後又會在元朗揭起新一輪牛大人熱潮，新界的粉絲不用到港島和九龍都可以盡情享受美食了！

圖片來源：Ｏpenrice

午市一人套餐$68輕營超值之選

除了任飲任食的放題套餐外，牛大人設有午市一人火鍋套餐，價錢由$68-$178不等，素食、西班牙豬梅頭肉、上等五花肉等多達8款選擇，甚至澳洲和牛也有供應，打工一族可以隨時在中午飽腹一餐！

圖片來源：牛大人Facebook

最平$138任飲任食歎盡台式美食

牛大人主打的台式火鍋放題在午市及晚市都有不同套餐可以選擇！午市放題最平更可以$138在90分鐘內任飲任食，晚市最平亦只需$170就可以吃足120分鐘！多款套餐配搭多樣，除了過百款美食外，還有台灣直送夜市小食以及多種特色飲品供應，9款湯底同樣任君選擇！晚市最多更有多達18款肉類，是食肉一族的福音！

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牛大人（元朗店）

地址：元朗朗日路8號形點二期3樓A316號舖

預計開幕日期：2022年



同場加映：無老鍋11月登陸香港！推介3間台式火鍋過江龍止癮 寬巷子歎海景

【台式火鍋 / 無老鍋】不少人以前去台灣旅行必定會食「無老鍋」這間台式火鍋店，價錢相宜之餘，更可以任食鴨血和和麵包豆腐，其中一款火鍋配料「冰淇淋豆腐」更是特別。最近官方宣布即將於11月在香港開設分店，令一班台灣迷非常期待！「無老鍋」到前，如果想止癮，香港已有3間台式火鍋過江龍，包括同一集團的鼎王、寬巷子和麻神。

（文章內提及的食物款式、價錢，以發稿日期為準，價錢未包括加一服務費）

遊台必食的「無老鍋」將於11月登陸香港！（Facebook @ 無老鍋（香港））

【1】寬巷子 —— 人氣台灣過江龍

火鍋店選址尖沙咀海港城，是首間海外分店。每項食材都猶如藝術品一樣，非常精美，未食先有視覺享受，最受歡迎是玫瑰造型的松阪豬肉。餐廳提供多種湯底，包括人參花膠養生鍋、醉雞鍋、姬松茸茶樹菇湯、麻辣鍋等，亦有多種高質牛肉，包括日本和牛、牛胸油、澳洲和牛，更有溫體牛。餐廳擁有落地玻璃飽覽維港海景，對著個海打邊爐，簡直是一大享受！

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寬巷子

地址：尖沙咀廣東道3-27號海港城海運大廈地下OT G57號舖

營業時間：星期一至四12:00 - 22:30，星期五至日11:00 - 22:30

電話：3188 2840



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