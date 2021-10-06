澳洲名店Gelato Messina登陸中環！手製意式雪糕 必試限定奶茶味

澳洲意式雪糕店Gelato Messina正式進駐中環，開設首間香港分店！新店佔地約2,000平方呎，設有堂食區，每日提供40款新鮮手製意式雪糕，除了最受歡迎的開心果仁糖和海鹽焦糖白朱古力，還有3款香港限定口味，包括蛋撻、港式奶茶和豆腐花，開店當天成功吸引一眾雪糕迷排隊朝聖！



Gelato Messina香港分店落戶中環砵典乍街，佔地約2,000呎的店面有堂食區、廚房及雪糕展示櫃。店內所有意式雪糕由食材均從零開始製作，除了全年供應35款經典口味，另有5款每星期輪流替換的限定味道，當中更會有1款從未推出過的新作品登場！

為了配合香港店開幕，特別推出蛋撻、港式奶茶和豆腐花3款限定新口味，非常有心思！

價錢方面，雪糕售價為單球60元、雙球70元、三球80元，可選雪糕杯或威化雪糕筒；如果想買回家慢慢歎，可以選購桶裝，自由配搭最多5款口味，售價為半升180元、1升320元及1.5升400元。官方稱，日後亦會在合作伙伴的外賣程式上架，方便食客安坐家中選購雪糕。

Gelato Messina Hong Kong

地點：香港中環砵典乍街37-43號

營業時間：下午3時至晚上10時（星期二至星期四）；下午3時至晚上11時（星期五至日）



同場加映：中環4大$50內抵食飯堂推介

中環打工仔出街食飯，一頓午餐動軏叫價近百元，遇上「長期糧尾」更是傷上加傷。《香港01》飲食頻道記者為大家推介以下4間中環抵食飯堂，全部$50內就食得飽！

【1】邁爵斯M.Y Majesty —— 超巨型澎湃意粉山

餐廳總店位於深水埗，以大件夾抵食著名，最近於中環開分店，價錢與總店一樣親民。店內共供應4款意粉，包括香蒜白酒蜆肉意粉、羅勒鮮番茄牛肉意粉等，每碟意粉都超巨型，猶如一座山，望落超澎湃！

😋😋😋想知意粉價錢，立即按圖睇睇😋😋😋

邁爵斯M.Y Majesty

地址：中環嘉咸街49號地下C號舖

電話：6360 8384



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