九龍城Cafe「Shibui 洋食屋」最近加入戰區，是一間新開很有質感的咖啡店，裝修走日本昭和復古風格，由門口到店內處處都是打卡位！除了餐飲外，店內還有選物的部分，餐飲部使用的日本餐具也能在這裡購買得到。



不少女生都會坐在門口旁邊的木椅上打卡。（ig @ eunix_lam）

踏入店內，就好像乘坐了時光機穿越到昭和年代一樣，棕色的地磚、復古的桌椅，充滿復古情懷。店內滿佈古董，包括有一百年歷史的電話、牆上的時鐘、玻璃窗花、柔和昏暗的燈光，別有一番情調。

+ 1

一樓設有選物店，餐廳使用的日本餐具都可以在這裡買到。

餐廳名字為「Shibui洋食屋」，顧名思義主打和洋料理，即是日本西式料理，由主食都甜品都有，包括吉列北海道十勝豚伴飯、宮崎A4和牛鐵板漢堡扒、櫻花蝦瑤柱素麵伴燒海老、和風旋風蛋包飯、和牛可樂餅、焦糖香蕉croffle配沖繩海鹽雪糕、昭和布丁等。

+ 2

Shibui 洋食屋

地址：九龍城侯王道22號地舖

營業時間：12:00 - 22:00（16:30 - 18:00休息）星期二定休

備註：必須於網上預約，不設Walk-in



😋同場加映：土瓜灣美食推介Top 6 必試南乳炸雞球麵／港式豬肉漢堡😋

記者精選土瓜灣6大美食，包括懷舊冰室、港式漢堡、創意餃子店、懷舊復古風cafe、人氣甜品咖啡店等。



【1】HeySoNuts —— 人氣甜品店招牌梳乎厘班戟

HeySoNuts是區內人氣甜品店，老闆曾效力數間五星級酒店，食物質素有保證。招牌Tirumisu梳乎厘班戟賣相吸睛，呈旋轉圓形的班戟偏厚身，口感鬆軟，表面灑上可可粉，配上朱古力醬及Expresso，口感層次全都有。即按點下圖即睇美食推介👇👇👇

+ 2

HeySoNuts

地址：土瓜灣北帝街147號地下3號舖

營業時間：星期一 12:00 - 21:00

星期二 全日休息

星期三至日 12:00 - 21:00



土瓜灣亦有一間懷舊復古Cafe，主打A4石垣和牛，立即觀看全文睇睇👉👉👉土瓜灣美食推介Top 6 必試南乳炸雞球麵／港式豬肉漢堡