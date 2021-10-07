Edan呂爵安新歌《My Apple Pie》MV原來在九龍灣大排檔取景！新歌MV發佈不足14小時已逾36萬觀看次數。記者發現原來MV其中Edan與人打架一幕，原來是場景在九龍灣大排檔拍攝！



記者發現原來MV其中Edan與人打架一幕，原來是在場景在九龍灣大排檔拍攝！（《My Apple Pie》MV YouTube截圖）

《My Apple Pie》其中Edan在大排檔為保護女主角與人打架一幕，原來場景是在位於九龍灣合興大排檔拍攝。早在9月底，合興大排檔已在Instagram專頁分享Edan拍攝MV的片段。最近天氣轉涼，各位粉絲可以去朝聖之餘去食有鑊氣的美食！

合興大排檔在Instagram專頁分享Edan拍攝MV的片段（IG @ hophing_restaurant）

【合興大排檔】

合興大排檔位於九龍灣啟業村啟業街，開業已經超過30年，是區內人氣大排檔。除了有鑊氣小炒外，還有生猛海鮮以及潮州打冷等，當中招牌菜式包括韭菜豬紅、薯仔牛柳粒、薑蔥魚腩煲、潮州煎蠔餅、香橙骨等等，不少人食過都指啖啖肉又夠鑊氣，和朋友結伴去人均都只是$100，十分抵食！

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合興大排檔



地址：九龍灣啟業村啟業街5號熟食亭



😍同場加映：Anson Lo《Megahit》取景WM Hotel😍

MIRROR成員Anson Lo (盧瀚霆) 發佈《Megahit》跳舞版MV！MV在發佈不足15小時已經超過20萬觀看次數，不少人大讚MV拍得超靚！早在8月底，已有網民去WM Hotel Staycation時遇到教主拍MV，更指：「非鏡粉看完半個鐘，有衝動入坑變神徒！」在Facebook群組「香港 Staycation 酒店交流谷」內上載相片後，隨即引來大批「神徒」讚好及留言！

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