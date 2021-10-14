點心放題可以試勻酒樓多款美食，因此近年來非常受歡迎，不少酒店亦有供應任食點心放題。最近位於荃灣的帝景酒店亦加入行列，推出任點任食點心優惠，以7折就可以歎足超過30款點心及其他美食，小籠包都包括在內，還送醉鮑魚、花膠灌湯餃呢！



酒店推出90分鐘點心放題優惠。（帝景酒店圖片）

點心放題可以任食90分鐘，歎30多款點心、小食和甜品，包括黑松露燒賣皇、水晶鮮蝦餃、京式小籠包、流沙包、紅油抄手等。

星期六、日及公眾假期去點心放題，每位客人更可額外獲贈「女兒紅酒香鮮鮑魚」及「花膠灌湯餃」一客。

（帝景酒店圖片）

供應時段由上午11時半至下午4時半，用餐時間為90分鐘。現時更有高達7折優惠，於三天前預訂及全數預繳費用，星期一至五折後每位成人$167，星期六、日及公眾假期折後每位成人$223（另收茶芥及加一服務費）。

麗都軒

地址：荃灣汀九青山公路353號帝景酒店2樓

電話：3716 2898



😋同場加映：荃灣美食必試最強10大！😋

荃灣一向是美食天堂，選擇多到數不完！今次一於等自小在荃灣蒲開的記者為大家精選10間高質美食，包括超鬆軟厚梳乎厘、近期人氣藥膳燒賣、爆餡芋泥吐司、鮮甜沾麵、邪惡豬油撈煲仔飯等。下次去荃灣不妨參考一下地膽的推介，包你唔會中伏！



（文章內提及的食物款式、價格，以發稿日期為準，食店排名不分先後）



【1】小廚美食 —— 藥膳燒賣配秘製辣椒油

小店售賣多種小食，必試藥膳燒賣，散發著淡淡的藥材香味，豬肉餡十分彈牙，最緊要記得向老闆娘要求加辣椒油。辣椒油為老闆娘使用獨家配方秘製，不會嗆辣，麻勁較重，當中還有脆粒增加整體口感。

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+ 5

小廚美食

地址：荃灣西樓角路202-216號荃昌中心昌寧商場1樓5A號舖

營業時間：星期一至六 11:30-19:30



【2】Aroma Dessert —— 招牌超鬆軟厚梳乎厘

小店供應多款甜品，當中最受歡迎的就是梳乎厘班戟，共有幾種口味，包括焦糖蘋果、士多啤梨、海鹽芝士等。梳乎厘班戟介乎空氣與厚實之間，蛋香味濃，口感非常鬆軟，而且濕度掌握得十分好，味道非常不錯，加上價錢親民，絕對抵食過其他著名梳乎厘班戟店。

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Aroma Dessert

地址：荃灣鱟地坊38-46號祐強樓地下42號舖

營業時間：星期二至四13:00 - 18:00，19:00 - 23:00

星期五至日13:00 - 18:00，19:00 - 00:00

公眾假期12:00 - 20:00（星期一休息）



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