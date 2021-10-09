【自助餐優惠】精選10月24間酒店自助餐優惠，包括太古東隅、帝逸、都會海逸、逸東、恆豐、W、JW萬豪、朗廷、帝京、康得思、萬麗海景、尖沙咀凱越、百樂酒店等。



（下列優惠及自助餐詳情以發稿日為準，價錢和食物款式最終安排視乎個別零售商而定。除特別列明外，價錢並未包括加一服務費。）



【1】帝逸酒店 —— 西班牙美食主題、食$500送$500

酒店推出全新主題自助餐，供應多款西班牙美食，包括西班牙凍湯配帶子、西班牙紅波椒釀吞拿魚、紅酒慢煮西班牙豬臉頰、西班牙烤乳豬、西班牙龍蝦海鮮飯等。還有即開生蠔及多款冰鎮海鮮、鐵板燒及爐端燒、日式天婦羅、自家製意大利雪糕及Häagen-Dazs雪糕。

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+ 1

Alva House

地址：沙田源康街1號帝逸酒店1樓

電話：3653 1118



【2】逸東酒店 —— 大歎多達10款海鮮

Eaton HK推出全新海鮮主題自助餐，輪流供應多達10款新鮮海鮮，包括新西蘭生蠔、波士頓龍蝦、小龍蝦、琵琶蝦、麵包蟹、翡翠螺等。另外還有多款海鮮美食，有新加坡咖喱炒蟹、椰汁煮蜆、甜蟹粥、香脆黃金蝦、辣酒煮海螺、薑葱炒蟹、燒生蠔、法式芝士白汁焗龍蝦、羅望子烤秋刀魚、香辣燒扁貝等。

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普慶餐廳

地址：九龍彌敦道380號Eaton HK B1樓層

電話：2710 1901



【3】帝京酒店 —— 任食多款舞茸、松草花美食

酒店最新自助晚餐主打以多款矜貴食材如花膠、龍蝦、麵包蟹、鴨肝製作的美食，還有一系列以菇菌入饌的菜式，包括燒雞卷釀松茸椎茸醬伴野菌燒汁、即煮野菌意粉、黑醋猴頭菇、蠔皇舞茸椎茸雞煲、茶樹菇花菇燉雞腳湯等。指定日子更可每人獲贈火炙芝士菌皇醬鮑魚一份。其他美食包括即開生蠔、麵包蟹、藍青口、新西蘭青口、熟海蝦、翡翠螺、鐵板蒜香野菌醬牛油波士頓龍蝦等。

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+ 4

花月庭

地址：旺角太子道西193號帝京酒店2樓

電話：2622 6154



【4】都會海逸酒店 —— 75折任食多款燒烤美食

酒店自助餐供應多款燒烤美食，包括傳統德國鹹豬手、中東烤雞、參巴醬燒魔鬼魚翼、德州牛仔風味烤排骨，亦有不少加入了啤酒的菜式，例如黑啤牛小排、湖南啤酒鴨等。其他美食包括即開生蠔、冰鎮熟龍蝦、雪花蟹腳、麵包蟹等，還有一系列紫薯甜品，例如紫薯窩夫、紫薯芝士撻等。

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+ 3

Promenade 西餐廳

地址：紅磡都會道7號都會海逸酒店7樓

電話：3160 6880



【5】W酒店 —— 75折任食生蠔、鱈場蟹

酒店推出出「味力歐遊之旅」自助餐，任食多款美食，包括口西班牙水果酒、龍蝦大蝦燉飯、西班牙火腿、煎鵝肝多士、鵝肝醬、松露布里芝士、心太軟、焦糖布丁，還有多款海鮮，括生蠔、青口、大蜆、龍蝦和蟹腳等凍海鮮。甜品則有即製窩夫、西班牙油條、朱古力心太軟伴雲尼拿醬等。

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KITCHEN

地址：尖沙咀柯士甸道西1號港鐵九龍站香港W酒店6樓

電話：3717 2299



【6】海景嘉福洲際酒店 —— 任食3款生蠔

酒店自助餐可以任食來自法國、蘇格蘭及愛爾蘭的3款即開生蠔，另外還有加拿大鱈場蟹腳、藍青口、翡翠螺及熟蝦等冰鎮海鮮。其他美食包括香煎鴨肝壽司、香煎匈牙利鴨肝、日式炸蠔、即燒乳豬、燒牛臀肉等。

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海景咖啡廊

地址：尖沙咀東部麼地道70號海景嘉福洲際酒店M層

電話：2731 2860



【7】Marco Polo —— 多款海鮮、龍蝦意大利飯

酒店自助餐可以任食生蠔、龍蝦、青口、翡翠螺 及凍蝦等，每晚輪流供應。另外還有龍蝦意大利飯、即切澳洲烤牛肋骨或香烤羊架等美食，每位更可任飲汽水及指定啤酒，歎個夠本！

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馬哥孛羅咖啡廳

地址：尖沙咀海港城馬哥孛羅香港酒店1樓

電話 / WhatsApp：2113 3912



【8】灣景國際 —— 免加一歎鮮蠔虎蝦美食

酒店推出「鮮蠔．虎蝦」自助晚餐，任食多款美食，包括芝士味噌蟹膏焗廣島蠔、金沙虎蝦、牛油果虎蝦米紙卷、牛肝菌鮮蠔忌廉湯、香脆羽衣甘藍虎蝦沙律、龍蝦汁虎蝦意大利飯、酥炸蠔仔盞等。另外還有新西蘭生蠔和加拿大雪花蟹腳或麵包蟹。太難品方面則有白朱古力玫瑰慕絲、菠蘿椰子慕絲蛋糕、朱古力堅果心太軟等。

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灣景廳

地址：灣仔港灣道4號灣景國際1樓

電話：3909 9088 / 5721 2553 (WhatsApp)



【9】城景國際 —— 海膽、鮑魚主題

酒店推出海膽‧鮑魚‧海鮮自助晚餐，任食海膽甜蝦刺身凍豆腐、海膽蟹子焗大蝦、酥炸培根廣島生蠔 配 海膽黑松露菌汁、東洋迷你鮑魚芝士撻、海膽蟹肉燉蛋等。還有美國及紐西蘭生蠔、加拿大雪花蟹腳、法國膏蟹、布朗蟹等。每位更可獲贈海膽焗釀北海道鮑魚一份。

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+ 3

City Café

地址：九龍窩打老道23號城景國際1樓

電話：2783 3287（Whatsapp：5483 0307）



【10】萬麗海景酒店 —— 買三送一歎蠔美食

酒店推出以蠔為主題的自助晚餐，任食生蠔、生蠔調酒（生蠔調酒）、洛克斐勒式焗烤生蠔、日式焗蠔、香草焗蠔、煙肉焗蠔、蠔煎、蠔豉扣鵝掌、茶樹菇蠔豉燉湯等。現時更推出買三送一優惠，一家人或三五知己去歎就啱晒！

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萬麗咖啡室

地址：灣仔港灣道1號香港萬麗海景酒店閣樓

電話：2802 8888



【11】挪亞方舟度假酒店 —— 買3送1歎多款海鮮

酒店全推出「尋味歐亞海陸自助晚餐」，任食薄荷芥末籽烤西班牙杜洛克豬肋骨、蜜汁西班牙杜洛克豬叉燒、慢煮西班牙杜洛克豬柳及西班牙杜洛克豬東坡肉、香煎鴨肝多士配黑醋醬、松露醬燒牛肉沙律、小茴芫茜籽燒羊架等。另外還有波士頓龍蝦、小白蝦、翡翠螺等冰鎮海鮮。

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豐盛閣餐廳

地址：馬灣珀欣路33號挪亞方舟度假酒店

電話：3411 8836



【12】太古東隅酒店 —— 近期話題自助餐

酒店自助餐近期大受一眾Buffet迷的歡迎，自助晚餐可以任食生蠔、青口、翡翠螺等冰鎮海鮮，還有多款新鮮魚生及壽司、甜品、雪糕、冷盤小食等。最正的是有即叫即煮的熱盤，包括羊架、烤美國肉眼扒、西京燒銀鱈魚等美食，可用掃描QR code落單，非常方便，大廚烹調後會由職員送到位置上。

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FEAST (Food By EAST)

地址：太古太古城道29號東隅1樓

電話：3968 3777



【13】JW萬豪酒店 —— 高達85折歎蟹腳、手握壽司

JW Marriott推出85折優惠，有蟹腳、青口等多款凍海鮮，還有即場手握壽司和刺身，亦有多款熟食美食，例如燴花膠、蒸龍躉、蒜蓉蝦、片皮鴨、招牌即煮雲吞麵等，還有水信玄餅、法式焦糖燉蛋、Tiramisu等多款甜品。

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JW咖啡室

地址：金鐘道88道太古廣場香港JW萬豪酒店5樓

電話：2810 8366



【14】尖沙咀凱悅酒店 —— 任食即煮龍蝦、多款亞洲美食

尖沙咀Hyatt自助晚餐可以無限任食現煮新鮮龍蝦！現時更推出全新主題，任食多款亞洲美食，包括日本、韓國、台灣、泰國、越南、印度。美食包括三杯魷魚、芒果糯米飯、泰式紅咖哩荔枝鴨、韓式海鮮蔥餅、韓式炸雞配年糕、馬來西亞肉骨茶、牛油咖哩雞、印式玫瑰蜜炸糖球等。

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尖沙咀凱悅酒店咖啡廳

地址：尖沙咀河內道18號香港尖沙咀凱悅酒店大堂樓層

電話：3721 7700 / 3721 7701



【15】百樂酒店 —— 7折歎鮑魚、燕窩美食

酒店推出以鮑魚和燕窩為主題的自助晚餐，任食燕窩鮑魚雞粒撻、燕窩鮑魚龍蝦粥、牛乾菌杞子鮑魚烏雞湯、燕窩鮑魚海鮮蒸蛋等。另外還有無限供應的鱈場蟹腳海鮮拼盤，包括鱈場蟹腳、紐西蘭青口、海蝦及白蜆，還可任食即切日式刺身，包括三文魚、希靈魚、鯛魚等。

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Park café

地址：尖沙咀漆咸道南61-65號香港百樂酒店4樓

電話：2731 2168 / 6588 0682 (WhatsApp)



【16】九龍酒店 —— 75折任食龍蝦、和牛美食

酒店推出以龍蝦及和牛為主題的自助晚餐，任食火焰鹿兒島和牛、法式焗龍蝦、蒜香鴨肝和牛肉粒、火焰和牛壽司、香芒燕窩龍蝦沙律、蟹粉小龍蝦蒸蛋白等美食。另外還有無限加拿大雪花蟹腳、智利藍青口及來自法國、美國及紐西蘭共3款生蠔。自助晚餐供應一系列伯爵茶甜品，包括伯爵茶燉蛋、伯爵茶檸檬撻和伯爵茶歌劇院蛋糕，還有芒果拿破崙、火焰雪山等。

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倚窗閣

地址：尖沙咀彌敦道19-21號九龍酒店2樓

電話：2734 3803



【17】朗廷酒店 —— 8折歎多款海鮮

酒店自助餐可以任食8款海鮮，包括波士頓龍蝦、加拿大蟹腳、新西蘭生蠔、大蝦、青口、小龍蝦、翡翠螺等。另外還有多款日式刺身，例如北寄貝、油甘魚、甜蝦。其他熱食包括香煎鵝肝、炭燒肉眼扒及紐西蘭羊扒、蛋黃醬焗魚、黃金杏仁烤雞捲、慢煮鴨胸配橘子汁、北京片皮鴨。

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The Food Gallery

地址：尖沙咀北京道8號香港朗廷酒店大堂

電話：2132 7898



【18】恆豐酒店 —— 75折起任攞生蠔

紅煙窗可以任攞生蠔想食幾多攞幾多！還有波士頓龍蝦、蟹腳、藍青口、翡翠螺等凍海鮮，熟食方面則有香煎法式鴨肝伴多士、香烤羊架等。另外還有Häagen-Dazs雪糕、葡撻、楊枝甘露、班戟等，亦可以任飲橙汁和柑橘汁。

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紅煙窗

地址：佐敦彌敦道222號恆豐酒店2樓

電話：2732 4611



【19】千禧新世界香港酒店 —— 自助餐買二送一

酒店推出買二送一自助餐優惠，以優惠價任食龍蝦、蟹腳、翡翠螺等凍海鮮，還有鐵板燒和牛及大蝦、香煎法國鴨肝、法式白汁芝士焗龍蝦、鮑魚扣鴨掌等美食及多款甜品。

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Café East

地址：尖沙咀麼地道72號千禧新世界香港酒店1樓

電話：2313 4222



【20】康得思酒店 —— 8折任食多款海鮮

Cordis推出8折優惠，任食生蠔、青口、凍蝦、小龍蝦等冰鎮海鮮，亦有德國烤豬手、香草忌廉汁香煎鱸魚等美食。自助晚餐更供應鱈場蟹腳、芝士焗龍蝦、頂級肉眼扒、即煎鵝肝、即切片皮鴨、滋補燉湯等。甜品方面，有北海道蜜瓜慕絲蛋糕、班蘭榴槤卷蛋、日式焙茶白桃慕絲蛋糕、核桃焦糖蘋果法式蛋糕等。

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The Place

地址：旺角上海街555號香港康得思酒店L樓層

電話：3552 3028 / 6656 2680 (Whatsapp)



【21】香港諾富特世紀酒店 —— 65折歎日式美食

酒店推出全新主題自助晚餐，加入矜貴「阿拉斯加野生系列」，包括野生牡丹蝦及野生紅魚，更供應黃帝魚、海鱺魚、鱆紅等數款活魚刺身。另外還有多款和牛菜式，例如日式和牛火鍋、火炙和牛壽司、慢煮醬燒和牛肩胛肉眼等。其他美食有大阪燒、三色芝士籽丼、廣島蠔手鍋、宇治抹茶系列甜品。

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Le Cafe

地址：灣仔謝斐道238號香港諾富特世紀酒店1樓

電話：2598 9869



【22】8度海逸酒店 —— 高達72折歎燒烤美食

酒店自助晚餐可以任食鱈場蟹腳、生蠔、海蝦、海螺、青口等凍海鮮，還有火焰壽司及和牛刺身。自助餐更加入燒烤區，供應荷蘭歐鰈魚柳、大蝦、牛肉串燒、煙肉卷、孜然牛舌等，另外還有即製煎鵝肝伴黑松露汁以及每日鮮製的滋補蟲草花燉老雞湯等美食。

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8度餐廳

地址：土瓜灣九龍城道199號8度海逸酒店地下

電話：2126 1960



【23】荃灣西如心酒店 —— 任食冰鎮海鮮及刺身

酒店的自助午餐及自助晚餐可任食冰鎮海鮮及刺身﹑即煮麵檔、特色冷盤及熱葷、甜品及雪糕等美食。自助午餐更是星期一至日同價，超抵食！

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Café Circles

地址：荃灣楊屋道8號荃灣西如心酒店9樓

電話：2280 2868



【24】皇家太平洋酒店 —— 高達65折歎任食多款滋補美食

酒店推出秋日主題自助餐，以滋補食材入饌，供應多款美食，包括鮮蔘杞子紅棗竹絲雞湯配亞洲麵食、黑蒜銀杏炒琵琶蝦、藥膳燴牛尾、豆乳燴海鮮等，而五香香草燒鴨、香煎鴨肝配黑蒜燒汁則只限自助晚餐供應。甜品方面，則有洛神花果凍、雪燕葡撻、桃膠奶凍、蔘蜜意式芝士餅等。

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柏景餐廳

地址：尖沙咀廣東道33號皇家太平洋酒店園景翼2樓

電話：2738 2322



😋同場加映：任食火鍋油尖旺9間$300內推介 新開牛の館歎和牛、味火鍋送雞煲😋

很多時與三五知己約食飯，決定不到吃甚麼就會選擇打邊爐，可以一邊「烚吓烚吓」一邊講是非。而旺角、尖沙咀則是聚會的熱門地點，同時有不少任食火鍋店，記者精選了當中9間抵食火鍋放題，包括牛の館、味火鍋、點鍋、馬辣、一鍋堂等。

【1】牛の館 —— 任食SRF極黑和牛

旺角新開一間日台任食火鍋店，佔地6000呎，以櫻花粉色作裝潢主調，風格雅緻。餐廳供應多款堂弟，包括金銀蒜頭蛤蜊雞鍋、舞茸菇昆布湯、養生藥膳美人鍋、沙嗲鍋等。火鍋共有3個套餐，當中最高級別的尊尚套餐有逾10款肉類任點任食，主打SRF和牛肩胛肉眼芯、手切封門柳、澳洲草飼牛頸脊、安格斯特選牛板腱。

😋😋😋另外還有多款海鮮配料及小食，想知幾錢一位，立即按圖睇睇👇👇👇

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牛の館

地址：旺角砵蘭街240-244號文華商場（MPM）1樓C1號舖

電話：3751 6255



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