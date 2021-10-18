【麥當勞優惠券】麥當勞App繼續推出多款優惠券，今個星期有$12勁辣脆雞塊配細汽水、$25魚柳包餐、蕃茄濃湯系列早晨套餐、與Edan聯乘的新地蘋果脆等！



麥當勞每星期都會推出多張麥當勞優惠券，總值高達$200。麥當勞優惠券除了有堂食不同時段的優惠外，叫麥麥送外賣亦會額外獲贈各款美食，包括麥炸雞、麥樂雞。由即日起只要下載麥當勞手機應用程式，即可使用專屬電子麥當勞優惠券，部份優惠更可重複使用！

+ 14

😍同場加映：Edan新MV原來在九龍灣大排檔取景😍

Edan呂爵安新歌《My Apple Pie》MV原來在九龍灣大排檔取景！新歌MV發佈不足14小時已逾36萬觀看次數。記者發現原來MV其中Edan與人打架一幕，原來是場景在九龍灣合興大排檔拍攝！

合興大排檔開業已經超過30年，是區內人氣大排檔。除了有鑊氣小炒外，還有生猛海鮮以及潮州打冷等，當中招牌菜式包括韭菜豬紅、薯仔牛柳粒、薑蔥魚腩煲、潮州煎蠔餅、香橙骨等等，不少人食過都指啖啖肉又夠鑊氣，和朋友結伴去人均都只是$100，十分抵食！

👇👇👇點圖看合興大排檔美食相👇👇👇

+ 2

想跟Edan去MV取景地打卡？即點👉👉👉Edan呂爵安新歌《My Apple Pie》派台 MV原來在九龍灣大排檔取景