【點心放題 / 粵菜放題】ClubONE會所1號推出秋冬粵菜放題，$250起任食30款廣東小菜，包括避風塘海蝦、口水雞、話梅豬手等，每位更送大閘蟹、鮑魚酥、燒乳鴿等，最正的是可以食足4小時，可以慢慢歎！



（ClubONE圖片）

秋天是大閘蟹當造的季節，因此今次點心放題，每人除了送一隻大閘蟹，更送原隻鮑魚酥、半隻鹽香燒乳鴿、人參螺頭燉雞或花膠大碗翅、一杯MÖVENPICK雪糕或芒果布甸，亦會送一罐啤酒或汽水。

另外還可任食30款粵式小菜，例如泰式雞絲粉皮、四川口水雞、避風塘海蝦、蜜桃咕嚕肉、黃公醬蚌、小炒王、蟲草花蒸龍躉腩、臘味芥蘭、黃金脆魚皮、黑椒牛仔骨、話梅豬手、西檸汁脆雞柳、蝦米煮節瓜、 雙蔥美極牛仔肉 、潤腸松菠菜、老干媽虎皮椒等。現時於kkday預訂，每位只需$250。

用餐日期：星期一至五 (公眾假期除外)

用餐時間：18:00 – 22:00

費用：成人$250/位 ； 小童(3-11歲) $150/位



供應分店

【會所1號 港灣皇宴】

地址：九龍灣宏照道38號Megabox 13樓2-3號舖

【會所1號 愉花園 】

地址：荃灣青山公路荃灣段398號愉景新城3樓3005號舖



😋同場加映：荃灣美食必試最強10大！😋

荃灣一向是美食天堂，選擇多到數不完！今次一於等自小在荃灣蒲開的記者為大家精選10間高質美食，包括超鬆軟厚梳乎厘、近期人氣藥膳燒賣、爆餡芋泥吐司、鮮甜沾麵、邪惡豬油撈煲仔飯等。下次去荃灣不妨參考一下地膽的推介，包你唔會中伏！



（文章內提及的食物款式、價格，以發稿日期為準，食店排名不分先後）



【1】小廚美食 —— 藥膳燒賣配秘製辣椒油

小店售賣多種小食，必試藥膳燒賣，散發著淡淡的藥材香味，豬肉餡十分彈牙，最緊要記得向老闆娘要求加辣椒油。辣椒油為老闆娘使用獨家配方秘製，不會嗆辣，麻勁較重，當中還有脆粒增加整體口感。

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+ 5

小廚美食

地址：荃灣西樓角路202-216號荃昌中心昌寧商場1樓5A號舖



【2】Aroma Dessert —— 招牌超鬆軟厚梳乎厘

小店供應多款甜品，當中最受歡迎的就是梳乎厘班戟，共有幾種口味，包括焦糖蘋果、士多啤梨、海鹽芝士等。梳乎厘班戟介乎空氣與厚實之間，蛋香味濃，口感非常鬆軟，而且濕度掌握得十分好，味道非常不錯，加上價錢親民，絕對抵食過其他著名梳乎厘班戟店。

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Aroma Dessert

地址：荃灣鱟地坊38-46號祐強樓地下42號舖



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