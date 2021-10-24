【觀塘美食】觀塘一向有不少Cafe，最近又有一間度假風打卡Cafe加入戰區。咖啡店裝修走度假風，店內設有多個打卡位，更是寵物友善餐廳，可以帶主子一起去影靚相！



(ig @ ber_foodie)

觀塘美食！新開度假風打卡Cafe

Cafe空間寬敞，有室內和室外座位，網民大讚座位數目都算多，亦坐得舒適。裝修設計走度假風，充滿峇里島風情。門口設有花花大拱門，店內更有一個巨型鳥巢吊椅，是必影的打卡位，絕對是最新的觀塘美食好去處！

餐廳仍在試業階段，美食有All Day Breakfast、黑椒豬手蒜香意大利麵、慢煮鴨脾伴紅咖哩、蟹肉鮮蝦椰香喇沙意大利飯、香煎慢煮安格斯牛板腱配熱熔芝士焗薯。

甜品方面則有泰式奶茶窩夫配煉奶忌廉豆腐雪糕、 洛神花軟心巴斯克烤微焦芝士蛋糕、蘋果金寶火灸焦糖蛋卷、芒果椰漿糯米窩夫等。

餐廳歡迎寵物，因此不少人都會帶家中主子到這裡用餐兼打卡，所以大家放假想帶寵物一起去坐坐Cafe，這間Cafe也不失為一個好選擇。

Be Leaf

地址：觀塘敬業街55號皇廷廣場地下2號舖

營業時間：星期一至五 08:00 - 22:00，星期六至日及公眾假期11:30 - 22:00

電話：2152 2893 (只接受晚市電話預約)



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【釣蝦場】落雨好去處！天氣陰晴不定，還是留在室內活動最安全，去台灣旅行，不少人都會到釣蝦場一嘗即釣即燒大蝦的滋味。記者精選3個分別在觀塘和新蒲崗釣蝦場，人均最平$100/1小時！



（文章內提及之價格，以發稿日期為準，排名不分先後）



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位於新蒲崗的蝦立方休閒娛樂釣蝦場空間感十足，可以釣淡水大頭蝦，在購買鐘數內釣到多少，就可以帶走多少！場內更提供免費即場烹調大頭蝦服務，即釣即歎大頭蝦，夠晒過癮！釣蝦場每支魚竿收費每小時$130、2小時$240、3小時$330、4小時$400，後續每小時$90，已包括釣具和魚餌。

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蝦立方休閒娛樂釣蝦場

地址 : 九龍新蒲崗大有街3號萬迪廣場8樓D及E室

預約電話 : 3565 4233

營業時間 : 星期一至日中午12時至零晨2時（逢星期二休息）（最後入場午夜12時）



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