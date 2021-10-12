觀塘美食｜觀塘露天餐廳新推抹茶×黑芝麻下午茶　人均只需$139！

【觀塘美食】各位抹茶有福了！位於觀塘的Angel & Devil最近推出了新主題英式二人下午茶，以抹茶配搭黑芝麻為主題，人均只需$139，性價比超高！而且餐廳設有超大露天雅座，打卡一流！



觀塘的西餐廳Angel & Devil最近推出了新的主題英式二人下午茶，以抹茶配搭黑芝麻為主題。（圖片來源：Angel & Devil）

Angel & Devil向來以餐廳的環境作招徠，店內裝修走西式餐廳常見黑白紅風格，配合燈光和飛標機等，而且空間感十足，營造出輕鬆的氣氛。店外是面積非常廣闊的露天雅座，不論是和另一半前往還是一班朋友聚會也是不錯的選擇。

👇👇👇點圖即睇餐廳環境👇👇👇

+ 1

Angel & Devil這次推出的抹茶×黑芝麻下午茶《當抹茶遇上黑芝麻》一共有十款精選咸甜點，使用嚴選日本抹茶及黑芝麻炮製，賣相亦非常精緻。

款式包括抹茶千層酥、日式抹茶黑芝麻忌廉白朱古力雲朵慕絲蛋糕等，咸點則有挪威煙三文魚卷配抹茶忌廉芝士及合桃包等。每位可選配抹茶特飲或黑芝麻特飲，價錢為$278，人均只需$139！配上露天環境，性價比非常高！

👇👇👇點圖即睇有咩食👇👇👇

+ 9

《當抹茶遇上黑芝麻》抹茶×黑芝麻下午茶供應期為即日起至2021年12月31日（12月24日、25日及31日除外），供應時間為下午3時至5時半。需在指定網站訂購及預約。

Angel & Devil《當抹茶遇上黑芝麻》抹茶×黑芝麻下午茶

地址：香港九龍觀塘駿業街58號Club East洞天4樓

電話：3103-3808

預約：訂購網站



同場加映：元朗新開復古歐陸風餐廳 人均$104歎英式下午茶！附開張4大優惠元朗最近新開「Couple's Kitchen」是一間以中西Fusion菜、特色歐陸菜及英式下午茶作主打的餐廳，不但食物賣相精緻，餐廳裝潢以復古歐陸風為主，典雅感十足！在開張期間更推出不少開業優惠，不失為一個打卡用餐的好選擇。

（圖片來源：Couple's Kitchen Facebook）

「Couple’s Kitchen」的整體裝潢都以復古的歐陸風格為主，石牆、圓拱形門窗及玫瑰金色的各種裝飾品都營造出懷舊典雅感覺，可以打卡的位置非常多。餐廳的創辦理念是希望大家和身邊的親朋好友有更好的交流和連繫，所以在座位安排上以卡位為主，營造屬於自己的空間。同時亦設有VIP房，可以作為聚會的專屬空間。

想知餐廳環境同有咩食？即睇全文👉👉👉元朗新開復古歐陸風餐廳 人均$104歎英式下午茶！附開張4大優惠