太子Cafe｜梁祖堯帶你去食好西　如置身日本、設榻榻米的太子Cafe

【太子Cafe】節目《宵夜燒到過埋夜》每集都會介紹香港不同美食，最近主持之一的梁祖堯邀請了羽球運動員謝影雪、鄧俊文做嘉賓，而他們在節目中介紹的餐廳就是位於太子的悄悄食堂，不少觀眾大讚餐廳超有日本風！



（《宵夜燒到過埋夜》截圖）

太子Cafe悄悄食堂位於太子，今年剛開張便吸引了不少人專誠去打卡，店面很有日系Cafe的感覺，走入店內打卡同樣一流，餐廳的整體以木系同和風設計為主，大部分都選用了木傢具，空間感十足。店內除了有日式座位外，亦有多個榻榻米坐位，每張枱都會有塊布隔開，私隱度非常高，打卡也十分有日式風格。不過榻榻米坐位需要穿襪才能坐，想去打卡的大家要注意喇！

👇👇👇點圖睇悄悄食堂環境相👇👇👇

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悄悄食堂主打日式料理，提供各式各樣的精緻日式料理，會中午提供日式定食，例如紅酒味噌燉和牛面頰肉定食、素版川式麻婆豆腐定食等等，而且會與人氣蛋糕店合作供應甜品、蛋糕等等。

晚上會化身居酒屋，提供日本陶鍋炊飯＋鍋物，如醬油吞拿魚赤身高湯坎飯以及LAPHROAIG 威士忌名古屋脆雞翼。而抹茶則是悄悄食堂的招牌，謝影雪和鄧俊文在節目中都有嘗試。

👇👇👇點圖睇悄悄食堂美食👇👇👇

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悄悄食堂的餐牌不定時會轉換，老闆對食物十分講究，如果大家不知如何選擇，亦可問問店主和店員。

不過悄悄食堂長期爆滿，只接受網上預約，不接受致電預約，想去的大家要留意他們的Instagram專頁。

悄悄食堂



地址：太子荔枝角道143號康和閣地舖



交通：於港鐵太子站 D 出口, 步行約8分鐘



電話：2651 1185



營業時間： （午市）11:15-17:30（星期一、二休息）

（晚市）18:15-22:00（星期一至三休息）



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