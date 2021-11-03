【飲食中伏】最近有多個網民於Facebook發文，不約而同地指自己在外賣飯糰店華御結買到變壞的半熟蛋，有人更形容「咬咗一粒壞蛋真係同食屎無分別！」



多個網民不約而同地指自己在華御結買到變壞的半熟蛋。（FB @ 香港蛋控協會 All About Egg Association）

最近有網民於Facebook群組「香港蛋控協會 All About Egg Association」發文，指自己在位於元朗的華御結分店買到變壞的半熟蛋，形容半熟蛋味道難聞又難食，直指中伏：「咬咗一粒壞蛋真係同食屎無分別！」

事主後來向華御結反映，獲回覆指她可以到最近的分店換蛋，事主直指：「車錢都蝕埋！」她強調自己不是想「攞著數」，只因壞蛋的味道實在太強烈，令她難以忘懷：「呢粒臭蛋搞到我成晚瞓唔到，諗起就想嘔！」

後來亦有其他網民發文，指自己也有相同遭遇，事主指自己前一日在群組見到有網民分享買到變壞半熟蛋的經歷，指自己買蛋時距離最佳食用日期限還有多天，沒想到也會「中招」，直指： 「華御結發生咩事？」，更指：「一朝早食唔到蛋真係無左（咗）個Good morning！」

有其他網民指自己也有相同遭遇。（FB @ 香港蛋控協會 All About Egg Association）

對於多位網民連環中伏經歷，引來不少網民留言回應，網民都表示同情他們的遭遇，指：「換轉自己買咗或者食咗啖壞蛋就會明白。」、「真係好嘔心同影響心情！」 、「食蛋食著屎！」更有網民指自己以後都會有陰影，「咁搞法，以後我買佢啲蛋可能整開佢睇下有無壞先至敢食！」

有網民指「可能係運輸時出問題或儲存溫度唔啱」，並建議華御結應立即停售及回收溏心蛋產品。

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