自助餐推介｜流水蝦放題即捕即燒好玩好食！中西泰3大特色自助餐

所謂「不時不食」，踏入農曆十月，除了港人熟悉的大閘蟹之外，原來海蝦亦到了當造的季節。事實上，鮮蝦不僅蛋白質豐富，還含多種微量元素，適量吸收有助改善心血管疾病、認知阻礙等。但營養師提醒，鮮蝦易有寄生蟲不宜生吃，那不如來個燒蝦放題，即燒即吃，鮮甜味美，風味獨特。



鮮蝦對身體有益，而且含有不同微量元素，有助改善心血管疾病。（資料圖片／徐偉海、陳錦超攝）

不少人都會擔心蝦的膽固醇偏高，不過根據美國心臟協會的建議，每人每天飲食中所涉取的膽固醇上限為300毫克，而每隻海蝦只有約21毫克膽固醇，因此在一般的情況下，市民大可放心食用。

含豐富微量元素 有助防止心血管疾病

據食物安全中心的資料指，除了含有豐富的蛋白質之外，每100克的蝦肉只有約99卡路里熱量，是瘦身減肥餐單中最佳的食材之一。蝦亦含有硒、鎂等微量元素，有助減低患上心血管疾病、認知阻礙及甲狀腺等疾病的風險。

有營養師表示，蝦有「蝦青素」這是一種抗氧化劑，具有抗發炎的功效。（資料圖片）

有寄生蟲不宜生食

不過食安中心不建議生食鮮蝦，因為蝦是雜食性生物，身體有機會有寄生蟲，若進入人體的肝臟和肺部，更有機會導致重要器官（如心臟和腦部）出現嚴重併發症。就算蘸醋或芥末亦難以殺死，只可以經高溫烹至熟透才能夠清除所有寄生蟲。

流水蝦放題 20米長蝦缸即捕即燒

鮮蝦不宜生食，那怎樣吃最能保持鮮甜口感？或可試試泰．夯蝦推出的泰國流水蝦2.5小時放題，餐廳主打放題形式，場內設有一個20米長蝦缸，每枱客人可以即夾即燒新鮮泰國流水蝦。此外，餐廳還設有4至5款即開海鮮、新鮮燒生蠔、美國安格斯牛肉，及超過30款的燒烤食物、熟食、雪糕、甜品等，尖沙咀、銅鑼灣、荃灣及佐敦也有分店，是三五知己相約放題的回本之選。**詳情即上「01空間」了解詳情及訂座**

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泰．夯蝦泰國流水蝦2.5小時放題成人：$258｜小童：$228

點心放題 邊食邊享受210度無敵海景

喜歡「一盅兩件」的朋友可以到九龍海逸君綽酒店二樓的「海雲天」，一邊享受210度維港景色，一邊品嚐點心放題，點心款式有60多款。海雲天同時亦推出小童優惠凡兩位成人惠顧點心放題，同行的一位小童則可享用半價優惠，低至$94便能盡情食、食、 食。**詳情即上「01空間」了解更多及訂座**

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海雲天五星級點心放題（2人用）

90分鐘點心放題：成人- $336起；小童 - $94起

120分鐘點心放題：成人 - $436起；小童 - $109起

同場加映：香港六國酒店 晚市放題+早餐住宿套餐

香港六國酒店推出【極尚和風】X【龍蝦•牛柳•鴨肝】晚市放題+早餐住宿套餐，除了包一晚高級客房住宿，入住當晚更可享用4小時【極尚和風】X【龍蝦•牛柳•鴨肝】任點任食晚市放題，每位客戶可獲贈【龍蝦•牛柳•鴨肝】乙份及超過60款美食任點任食，另加精選白酒1杯。**詳情即上「01空間」了解更多及訂房**

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香港六國酒店【極尚和風】X【龍蝦•牛柳•鴨肝】晚市放題+ 早餐住宿套餐

星期日至五 - $1,188｜星期六, 11月13, 20, 27日 - $1,342｜星期日至五 - $1,573｜星期六, 11月13, 20, 27日 - $1,749