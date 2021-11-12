南豐紗廠新開和風西餐Cafe　必試超厚玉子三文治/一人壽喜燒/便當

撰文：西米Lu
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荃灣南豐紗廠是不少人假日好去處，除了有不同的展覽和手作市集，還可以品嘗各有特色的主題餐廳。近日南豐紗廠新開一間主打日式新派菜的餐廳，室內佈滿綠色植物，環境寬敞舒適，必試招牌特厚吉列玉子三文治，以及一人壽喜燒、傳統日式三文魚便當和手工製作的甜品！

（Instagram@thebigthingsparty）

荃灣南豐紗廠「The Big Things Party」是室內親子遊樂場「The Big Things」旗下的新派日式西餐廳，必食招牌特厚吉列玉子三文治，每份用上8隻日本雞蛋製作而成，再用烘成金黃色的麵包夾著足足5cm厚的玉子燒，蛋香更濃郁，無論大人和小朋友都啱食！

餐廳又提供幾款和洋風日本料理，例如大阪燒、一人前壽喜燒、南蠻炸雞配自家製他他醬、明太子薯仔沙律、日式芝士烏冬卡邦尼等。另外，最受歡迎的料理還有六野菜三文魚日式便當。採用了傳統醬油製法，配上6款以懐石料理方式炮製的野菜（紅蘿蔔、紫椰菜、車厘茄、日本小南瓜、西蘭花、冬菇），色彩繽紛又有營養！

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食完正餐之後的飯後甜品都有不少選擇，如法式西多士配楓糖漿、蛋白檸檬撻、柚子白朱古力慕斯蛋糕、開心果慕斯蛋糕等，還有最適合用來打卡的超IG-able冬甩雪糕奶昔！

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The Big Things Party
電話：6292 1808
營業時間：星期一至四上午11時30分至下午6時30分；星期五至日、公眾假期上午11時30分至下午7時

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