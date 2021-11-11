銅鑼灣東日本冠軍拉麵xMelody期間限定店 多個打卡位+Melody食物

召喚所有My Melody粉絲！銅鑼灣日本過江龍拉麵店聯乘Sanrio人氣角色My Melody推出以My Melody為主題的期間限定店。設有多個打卡位，食物也以Melody為主題，更有期間限定精品，Melody粉絲一定要去朝聖啊！



（圖片來源：Sanrio Facebook）

位於銅鑼灣的「富山麵家」是來自日本富山縣的過江龍，曾獲得日本東京拉麵Show5年冠軍。富山麵家由即日起至2022年1月31日將會聯乘Sanrio的人氣角色My Melody，推出期間限定店，以Melody為主題推出限定食物、飲品、主題店和精品。

（圖片來源：IG@ramenirohahk）

富山麵家聯乘My Melody的期間限定店把整間店舖變成Melody主題，店外包括旗子、地墊、門窗都佈滿Melody的公仔，Fans們在店外已可以打卡許久。店員都換上Melody T恤，店內同樣佈滿大量Melody公仔，還設有Melody海報、餐具等多樣變成Melody的用品可以影相！

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是次聯乘設有特別菜單，使用印有Melody樣子的紙杯、筷子套等。My Melody特製沾麵（$98）配熱牛奶湯。以粉紅色圓碟配上不同配料、Melody魚片以及粉色棉花糖，非常特別。

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冠軍黑醬油拉麵（$88）其他拉麵會使用Melody拉麵碗，同樣會配上Melody魚片和印有Melody樣子的紫菜。

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日式餃子（$42）、串燒雞軟骨（$38）等會以Melody碟子上菜，飲品則會以大大粒草莓形狀的杯子裝著，有鮮泡蜂蜜綠茶（$15）等選擇。

是次聯乘更有期間限定愛心滿載拉麵碗（$138）可以購買，各位Melody粉絲可以把它帶回家。

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My Melody x 富山麵家期間限定店由即日起至2022年1月31日，各位粉絲記得留意時間了。

My Melody x 富山麵家期間限定店

地址：銅鑼灣希雲街7號地下

電話：3110 1860

營業時間：11：00-22：00

期間限定日期：2021年11月11日-2022年1月31日

