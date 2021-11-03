飲食優惠｜灣仔屋台推4星期多款丼飯優惠最平$26起！花之戀丼$48

【飲食優惠】灣仔一間平民性價比超高日式小店本月推出連續4星期丼飯優惠，多款丼飯低至半價，最平只需$26！即睇下文了解優惠同款式！



屋台（圖片來源：網絡圖片）

位於灣仔交加里的「屋台」是一間親民路線的日式丼飯小店，設有不同日式丼飯和便當，深受當區居民支持。屋台為慶祝5周年，於11月連續推出4星期丼飯優惠，多款丼飯低至半價，最平只需$26，性價比超高。

第一個星期（11月1日-6日）優惠丼飯款式為溫泉蛋味噌豚肉丼，優惠期內可以半價$26食到豚肉丼（原價$52）。

第二個星期（11月8日-13日）優惠丼飯款式為花の戀丼，優惠期內可以優惠價$48食到，原價$63。

（圖片來源：屋台Facebook）

第三個星期（11月15日-20日）優惠丼飯款式為咖哩流心芝士漢堡丼，優惠期內可以優惠價$33食到，原價$53。

第二個星期（11月22日-27日）優惠丼飯款式為碎蔥吞拿魚腩鐵火丼，優惠期內可以優惠價$55食到，原價$78。

碎蔥吞拿魚腩鐵火丼（圖片來源：IG@shichinoheyatai）

屋台提供其他丼飯、日式便當、料理及小食，包括夏威夷海鮮丼、日式炸雞、吉列蟹肉忌廉薯餅等。設有午市套餐、晚市套餐及自選便當，便當可選主食配小食，性價比非常高。

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屋台

地址：灣仔交加里51號保和大廈地下13號舖

電話：2868 0331

營業時間：11：30-21：30

*逢星期日休息。

*優惠細則以餐廳為準。

