灣仔美食│超好Feel音樂Cafe彩虹拉花　鋼琴/琴譜牆/月亮燈打卡

【灣仔美食】灣仔一間開業不久以音樂為主題的Cafe&Bar，不但環境裝修有情調，食物賣相特別之外，部份甜品由支援弱勢社群機構供應。而且餐廳內有不少鋼琴、琴譜牆等打卡位，還會定期舉辦配場音樂活動，別有格調！



（圖片來源：網絡圖片）

位於灣仔的「Major & Minor Music Cafe & Bar」開業只有短短數月，但因其理念和特色吸引不少人前往，人氣十分不錯。店主自幼習琴，所以餐廳以音樂為主題，整體以黑白金為主，營造出輕鬆又帶點型格的感覺。

店內同樣以相同色調為主，設有多個值得打卡的位置。餐廳內滿佈小圓月形狀的吊飾，非常特別。店內有一排面向大窗的吧檯區，適合喜歡在吧檯或高檯小酌兩杯的朋友。餐廳內設置了一部小型電子鋼琴，以及大量音符及音樂設計的裝飾品。餐廳還會定期舉辦配場音樂活動，也可以包場進行不同活動。

+ 6

最特別的打卡位則在餐廳內的一面牆上。木框內滿佈一張張寫滿字跡及音符的琴譜，是店主自幼習琴時所保存下來的琴譜，形成一幅非常「IG-able」的琴譜牆，打卡一流。

Major & Minor主打中西日Fusion菜，亦同時是一間酒吧，有不同酒精飲品提供。招牌菜包括焗波士頓龍蝦忌廉扁意粉、重量級流心芝士和牛竹炭漢堡包配墨西哥玉米片及焗芝士麻婆豆腐長通粉等。

+ 3

另一樣招牌菜則是彩虹Latte、紅菜頭特飲「Baby Pink」及蝶豆花特飲「Baby Blue」。彩虹Latte有不同圖案，包括彩虹心心、紫藍色的薰衣草等。「Baby Pink」及「Baby Blue」則使用鑽石形杯子，有富士山和日落時分的富士山的感覺。

+ 5

Major & Minor的甜品也是非常受歡迎的餐點。餐廳名字除了呼應店主熱愛音樂外，亦有餐廳理念「MAJOR-ity walks with MINOR-ity in symphony」有關，所以店內部份甜品由支援弱勢社群的機構提供。包括忌廉啫喱杯配焦糖、不同口味蛋糕卷、紫薯燕麥雜果營養減肥杯等。

+ 4

Major & Minor提供中西日Fusion菜，選擇甚多，包括黑毛豬叉燒滑蛋酸種包、日本鱈場蟹泡菜卡邦尼意粉、海鮮青口藜麥藍碟豆花幼意粉等。設有不同套餐，4道菜晚市套餐定價為$188，性價比不錯。

+ 17

Major & Minor Music Cafe & Bar

地址：灣仔軒尼詩道41-49號香港灣仔睿景酒店地舖

電話：6472 6873/9127 5791

營業時間：11：00-22：00

