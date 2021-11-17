九龍城美食 | 超厚芋泥奶凍吐司！九龍城新開人氣芋泥甜品專賣店

【九龍城美食】九龍城最近新開了一間人氣芋圓甜品店，主打芋泥、芋圓甜品及台式飲品，標榜全人手製作，芋圓控以後又多個選擇！同時還有超吸引的芋泥奶凍吐司，一定要試！



手作鮮芋站位於九龍城廣場對面，前身為另一間台茶店茶理史的店面，目前新店主打多款芋圓或芋泥飲品，價錢介乎$20至$42左右，其中最受歡迎的是手作芋泥芋圓鮮奶（$36），自家製的芋圓口感不只「Q彈」，而且份量十足，加上芋泥完全是雙重享受！同時亦有多款奶蓋茶、水果茶等台式飲品供選擇！

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另外來到手作鮮芋站，一定要提的當然該店的招牌名物—芋泥奶凍吐司，新鮮手製的芋泥配上厚厚奶凍可謂是絕配，除了吃到濃濃的奶香，滑溜溜的口感更讓人一試難忘，賣相非常吸睛，顧客亦可選配肉鬆口味！

除了手搖飲品及吐司外，手作鮮芋站亦會提供各款三色芋圓（芋圓、地瓜圓、紫薯圓）糖水，包括有招牌仙草芋圓、黑糖薑汁芋圓、芋圓桃膠西米撈，以及楊枝芋圓甘露，顧客亦可以按個人喜好追加芋圓，或者加配黑糖珍珠、小丸子、仙草凍等配料，芋圓控經過九龍城記得去試啦！

手作鮮芋站

地址：九龍城賈柄達道113號17號舖

電話：64817808

營業時間：星期一至日（12:00pm - 12:00am）

