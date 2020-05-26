九龍城美食玩樂一日遊　壁畫打卡、單車公園、歎打冷｜香港好去處

雖然港鐵屯馬綫宋皇臺站在今年內都不會通車，但九龍城絕對是值得探索的舊城區，不但美食雲集，更有單車公園和鯨鯊隧道，安排一日遊都不會悶！《香港01》旅遊記者為大家規劃九龍城一日遊路線，更推介13間餐廳任你揀。

🌞早上：鯨鯊隧道打卡

趁早上人少少，不如去近南角道的行人隧道裡快閃打卡，那裡有一大幅栩栩如生的海底壁畫，畫了與真實鯨鯊大小一樣的鯨鯊。到底和行人隧道一樣長的壁畫有多壯觀？點擊圖片睇睇舉行鯨鯊和壁畫所在位置 👇👇

😋中午：特色午餐推介

去賈炳達道公園（又稱九龍城單車公園）運動前，不如先去附近搵食醫肚，以下推介10間包含人氣新餐廳及歷史老店給大家慢慢揀 👇👇

【1】大和堂咖啡店：中藥老店變咖啡館

擁有86年歷史的大和堂原本是中醫館，更曾一度結業。後來，在老街坊接手做新租客後，活化成新舊交融的咖啡店。咖啡店保留了其金漆牌匾、百子櫃及手造鐵閘等歷史舊物，十分適合打卡，而且連食物都很有特色，點擊睇打卡位及必食推介 👇👇

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大和堂咖啡店 地址：九龍城衙前塱道24號地舖 營業時間：08:00-23:00（星期一休息）

【2】玖捌：寵物友善茶飲店

「玖捌」於2019年才在九龍城開業，是超歡迎毛孩的茶飲店。店主自創多款香港地道特式飲品，如以鳳仙雪條為創作靈感的「鳳鮮」及「格仔餅」椰奶飲品，點擊睇還有什麼創意飲品及價錢 👇👇

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玖捌Nine Eight 地址：九龍城太子道西368-374號龍珠樓地下19號舖 營業時間：12:00-21:00

另外還有8間餐廳兼必試口碑老食店推介，詳情可點擊睇全文 👉👉九龍城單車公園10間食店推介 香港拍拖親子狗狗假日好去處

🚴‍♂下午：單車公園運動

於九龍城廣場旁邊的九龍城單車公園，有一條24小時開放、約1公里長的單車徑。以為單車公園的單車徑就沒有挑戰性？錯了，單車徑有不同斜坡及彎位，新手的話就可考慮在公園內的圓形廣場練習一下。想租單車可以去邊？點擊睇睇租車資訊 👇👇

+ 7 + 6 + 5

🌝晚上：打冷老字號晚餐推介

九龍城除了是泰國菜，更是多間潮州菜館雲集的地方，而且有不少是老字號打冷。一於由記者為大家推介3間性價比較高的打冷老字號 👇👇

南記飯店：價錢親民的半世紀老店

南記飯店於50年代就在老虎岩（亦為樂富一帶）開店，出名水準穩定，而且價錢很親民。鹹雞、薑蔥魚腸、蝦棗、潮州炒麵線等都是招牌菜，讓人望到都流口水，一於點擊睇鎮店之寶和招牌菜有幾吸引 👇👇

另外兩間老字號推介，詳情可以點擊睇全文 👉👉紅伶飯店結業｜九龍城3間打冷老字號 半世紀南記飯店招牌鹹雞

📸📸📸 同場加映：Fujifilm/Kodak/Lomography 一次性即棄菲林相機4大入門相機推介 📸📸📸

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