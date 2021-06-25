撰文： 駱煥琳 最後更新日期： 2021-06-25 07:00

港鐵沙中綫一期屯馬綫將於6月27日通車，新車站「宋皇臺站」落成後，去九龍城玩樂又多個方法！《香港01》旅遊頻道記者推介宋皇臺站一日遊5大食玩買好去處，有巨鯨隧道壁畫，發哥都推介的美食名物，還有掃手信必去的泰國街等。

宋皇臺站設計現考古元素

這個新站坐落九龍城區，位於啟德發展區西南方，毗鄰宋王臺花園。建有5個出口：A出口連接德高道，D出口可到宋王臺花園參觀古蹟，而3個B出口則可以到達世運花園及九龍城南角道一帶。在建造宋皇臺站期間，有大量宋元古蹟出土，站內設計也揉合了大量考古元素。👇👇👇站內天花圓型圖案代表甚麼？按圖看宋皇臺新站環境👇👇👇

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九龍城區自宋元時期已經有人居住，歷史古蹟有不少，除了站上蓋的宋皇臺花園，還有更多值得打卡的古蹟和新景點！可以從B出口出發探索此區。

【第一站】鯨鯊壁畫@行人隧道

在就近南角道的行人隧道裡，有幅甚少區外遊人知道的巨型壁畫，畫有栩栩如生的鯨鯊，就如真實大小一樣！最近還新增另外一幅隧道塗鴉！👇👇👇按圖看壁畫所在位置👇👇👇

【第二站】泰國偽旅行@城南道

九龍城區有「小曼谷」之名，因為此區較多泰國人聚居。走到來城南道附近，滿街大大小小的泰式商店、食肆，可以當作是一次「泰國街」打卡偽旅行。👇👇👇按圖看泰國街3間商店推介👇👇👇

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【第三站】中藥老店打卡cafe@大和堂咖啡店

擁有逾80年歷史的大和堂原本是中醫館，數年前一度結業，及後老街坊成為新租客，把藥店活化成新舊交融的咖啡店。咖啡店保留了其金漆牌匾、百子櫃及手造鐵閘等歷史舊物，復古味濃，成為近年打卡熱店。食物亦頗有特色，如桂花酒鴨肝菠蘿油等。👇👇👇按圖看「大和堂咖啡店」打卡位及必食推介👇👇👇

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大和堂咖啡店 地址：九龍城衙前塱道24號地舖 營業時間：8:00am – 11:00pm（逢星期一休息）

【第四站】江南園景歷史寶地@九龍寨城公園

從大和堂走到衙前塱道的街尾，穿過賈炳達道公園，可以去到充滿歷史意義的九龍寨城公園。公園內除了有建築物遺骸，解說當年「三不管」的歷史文化，還設計成古色古香的江南園林景色，有人更會準備古服來打卡。👇👇👇按圖看九龍寨城公園更多靚景位👇👇👇

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【第五站】發哥推介懷舊包餅@豪華餅店

最後一站，推介去連周潤華都常幫襯的豪華餅店。這裡的酥皮蛋撻可說是九龍城的必吃名物，周末常見長長人龍等出爐蛋撻！而且此店有多年歷史，多款坊間少見的懷舊西餅都有👇👇👇必試哪款懷舊西餅？按圖看蛋撻售價👇👇👇

豪華餅店 地址：九龍城衙前圍道136號 營業時間：6:00am – 10:00pm

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🤤同場加映1：全港最正雞蛋仔🤤

雞蛋仔是香港馳名中外的「名物」，現時網民追捧的是哪一間？根據網上關注組分享，推介6間最當紅的人氣雞蛋仔店！👇👇👇最紅「豬柳蛋」雞蛋仔有幾吸引？按圖看其中2間雞蛋仔店介紹👇👇👇

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✨同場加映2：螢火蟲好易睇？✨

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