拿破崙蛋糕｜屯門甜品店首創1小時即叫即焗拿破崙　8款必試口味

【拿破崙蛋糕】新鮮出爐的拿破崙蛋糕入口鬆脆，味道香濃，一直以來都深受甜品迷歡迎！屯門市廣場一間法式甜品店近日推出拿破崙蛋糕系列，採用法國直送的原材料製作，8款口味拿破崙蛋糕包括伯爵茶無花果、芒果忌廉 、肉桂蘋果、 法式栗子及黑朱古力咖啡等。另外，甜品店首創1小時預訂即叫即焗拿破崙蛋糕送貨服務，跨區的朋友都可以食到新鮮拿破崙！



（圖片來源：Neko Puff@Facbook）

位於屯門市廣場的法式蛋糕專門店 Neko Puff ，最近推出法式經典拿破崙蛋糕系列，採用來自法國直送的食材及原材料製作，傳統千層酥皮用上法國牛油焗製，味道更加香濃鬆脆。8款拿破崙口味，包括伯爵茶無花果、芒果忌廉、沖繩紫薯、香蕉朱古力麻糬、法式栗子、宇冶抹茶紅豆、黑朱古力咖啡及玉桂蘋果。

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拿破崙蛋糕系列尺寸為12cm x 12cm，價錢$258。另外，提供坊間少見的「1小時即叫即焗預訂」拿破崙蛋糕服務，可選門市自取或送貨速遞至其他區域。但要留意，必須提前最少1小時預訂，門店自取的每日下單截止時間為下午6時正，送貨服務則為下午4時正（送貨服務時間另計，視乎運送地區及路面情況而定）。

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Neko Puff

地址: 屯門屯順街1號屯門市廣場1期1樓Kiosk 7

電話: 2131 8883 / 5222 1963（Whatsapp）

營業時間: 11:30-20:00

