【香港好去處／週末好去處／拍拖好去處】屯門藍地新村最新的彩色壁畫超吸睛！大西北的屯門有甚麼好玩？《香港01》旅遊記者推介屯門一日遊5大好去處，包括藍地屯門新村彩色壁畫、藍地大街隱世Cafe、屯門河畔編織藝術，前半島酒店嘉麟樓廚師開設的人氣台灣菜，以及日式甜品小店！

（文章內提及的食物款式、價格，以發稿日期為準）



【第1站】木玥巷 —— 台式小店必食招牌牛肉麵🍜

由屯馬綫兆康站乘輕鐵614或614P路線，前往景峰站附近的台式餐廳木玥巷。據知木玥巷其中一名店主曾於半島嘉麟樓任廚師，因此前菜琥珀合桃便由酒店學師而來。木玥巷主打紅燒牛肉麵、戰斧鹽酥雞扒、安格斯滷肉飯及人氣台式小食如甜不辣、鹽酥雞、台灣雙色腸等。招牌水果茶超大杯！即睇木玥巷各款人氣美食👇👇👇

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木玥巷

地址：屯門井財街7號力生大廈地下4-5號舖

電話：2818 8389



【第2站】有料案內所 —— 人氣日式甜品店超大份刨冰🍧

日式小店有料案內所走日本歌舞伎町風格，招牌甜品如奶蓋富士山刨冰、炙燒焦糖布甸梳乎厘班戟及窩夫等，刨冰最平一款僅售$36，性價比超高，因此深受區內街坊歡迎，週末經常大排長龍。除了甜品之外，日式小食如明太子章魚燒、職人炸雞、大阪燒等也是人氣小食。招牌刨冰又平又大份！點下圖即睇推介甜品美食👇👇👇

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有料案內所

地址：屯門井財街15號金銘大廈地下3號舖

電話：6657 2866



【第3站】屯門河畔公園 —— 貓貓雕塑編織藝術打卡🐱

穿過屯門地標紅橋，到達屯門河畔公園，公園緩跑徑是區內街坊日常散步、運動好去處，2020年河畔展開《非凡！屯門河》公共藝術展，緩跑徑旁的欄杆擺放了本地藝術家的作品，其中超吸睛的編織藝術裝置及雕塑，為屯門河畔一帶增添活力。貓貓雕像編織會不定時換上新裝！點下圖即睇藝術裝置有幾靚😺👇👇

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「非凡！屯門河」

地點：屯門河畔公園、青賢花園

預計擺放時間：由2020年起計三年



【第4站】藍地新村壁畫 —— 色彩繽紛卡通壁畫充滿童趣🌈📸

由澤豐站乘搭751或610路線輕鐵至藍地站，沿著藍地大街直走，壁畫位於屯門小村落 —— 藍地新村。壁畫由本地藝術家王麗娜（Linda) 、何艷裳（Jojo）及義工同學一起繪畫，近百呎的三角形圍牆壁畫畫上小丸子及花輪同學、多啦A夢等卡通人物，融合日本藝術家村上隆標誌性的太陽花、草間彌生的圓點花紋等元素。點下圖即睇哪些常見的卡通人物有份👇👇👇

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屯門藍地新村壁畫

地址：藍地大街內的屯門新村

鄰近輕鐵站：藍地輕鐵站



【第5站】Thre3 Concept —— 隱世人氣cafe週末排長龍🍔🍔

由壁畫所在地慢慢步行至藍地大街，藍地大街內有一間隱世高質cafe，不少行山友行完藍地水塘打卡都會去醫肚。Thre3 Concept供應All Day Breakfast、西式意粉、魚蝦蟹海鮮pizza、招牌炸雞漢堡等，仲有超可愛的柴犬咖啡！按下圖即睇有那些招牌菜😋😋

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Thre3 Concept

地址：屯門藍地大街35號地下

電話：5545 5009



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泰小子Thaiholic —— 逾10款口味泰式香蕉煎餅

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