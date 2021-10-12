屯門美食｜新開落地玻璃自然光Cafe！歎虹吸咖啡、戚風蛋糕

【屯門美食】屯門最近新開一間落地玻璃咖啡店，主打幾款虹吸咖啡及鬆軟戚風蛋糕。簡約風裝修，窗邊一面落地大玻璃，在自然光下悠閒地看著輕鐵駛過，天氣好時更可在露天座位享受日光。



（Instagram@dan.theowl）

位於屯門珀御坊的「First Stage Cafe」在9月份開始試業，主打幾款由咖啡師親手沖泡的虹吸咖啡。在試業期間，店內暫時只有數款甜品可供選擇，例如伯爵茶戚風蛋糕、檸檬朱古力批等等。

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而這間屯門咖啡店的室內設計以啡白色為主調，靠近窗邊的位置是一面落地大玻璃，營造出寬敞舒適的空間，天晴時還可感受到舒適的自然光。

客人可以在簡約舒適的氛圍下慢慢歎咖啡，在自然光的襯托下看著輕鐵近距離駛過，非常寫意！另外，遇上天氣好的日子可以走到店外的露天座位，相信都是不錯的選擇！

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F.S Cafe

地址：屯門良德街8號珀御坊地下G07號舖

試業時間：星期一至星期日上午8時至下午8時



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泰小子 Thaiholic

地址：屯門青河坊3號利寶商場地下3號鋪

電話：3488 0827



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