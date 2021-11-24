人氣日式火鍋放題限時優惠買1送1！3小時任食人均$149+送海鮮拼盤

【火鍋放題】某日式火鍋店最近推出買一送一優惠，尖沙咀及元朗都有分店，提供3小時日式火鍋放題，人均最平只需$149，可以任食澳洲M8-M9和牛、美國頂級牛白肉、牛小排、牛肩胛及加拿大保濕豬等，現時光顧每人更會額外送一客海鮮拼盤，趁著天氣開始凍，一於約齊朋友去打邊爐啦！



（圖片來源：Kkday）

尖沙咀和元朗都有分店的熊本牛鍋，最近推出「3小時日式火鍋放題買一送一限時優惠」，人均最平$149，可任食頂級牛小排、澳洲和牛、牛白肉、牛肩胛等高質肉類，還有超過70款火鍋配料及飲品，非常吸引！另外選擇指定2款套餐，更送每人一客海鮮拼盤（包括鮑魚、蟶子、蜆、蝦、扇貝等），海鮮迷絕對不可錯過！

除了買一送一優惠，熊本牛鍋另推「3小時日式火鍋放題三送一優惠」。同樣可以任食多款肉類及附送海鮮拼盤之餘，每位再額外加送真露燒酒1支及阿根廷紅蝦2隻。

優惠詳情如下，詳情可前往KKday官網查詢及預訂：

1.【買一送一優惠 - 頂級牛小排/牛肩胛 3小時日式火鍋放題】

價錢：$298/2人，人均$149 （原價: HK$596）

（尖沙咀店 / 元朗店，各25個名額）

2.【買一送一優惠 - 澳洲和牛/牛白肉/頂級牛小排/牛肩胛 3小時日式火鍋放題】

價錢：$358/2人，人均$179 （原價: HK$716）

（尖沙咀店 / 元朗店，各25個名額）

3. 【買三送一優惠 - 頂級牛小排/牛肩胛 3小時日式火鍋放題】

價錢：$894/4人，人均$223.5（原價: HK$1,192）

（尖沙咀店 / 元朗店，各50個名額）

4. 【買三送一優惠 - 澳洲和牛/牛白肉/頂級牛小排/牛肩胛 3小時日式火鍋放題】

價錢：$1,074/4人 ，人均$268.5（原價: HK$1,432）

預訂網址：KKday官網

預訂日期： 2021年11月24日12:00至11月30日23:59

使用優惠日期：2021年11月26日至12月22日（個別日子不適用）



地址：

熊本牛鍋（尖沙咀）

WhatsApp：9432 4188

地址：尖沙咀山林道21-23號2樓全層（佐敦港鐵站D出口步行4分鐘）

營業時間：18:00-22:00



熊本牛鍋（元朗）

WhatsApp：5236 3638

地址：元朗安寧路38號世宙24號舖（朗屏西鐵站D出口步行4分鐘）

營業時間：（平日）17:00-22:00 / （星期六日及公眾假期）12:30-22:00

