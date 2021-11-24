兩餸飯｜長沙灣$17雙餸飯全港最平！網民讚抵食：回到沙士前價錢

【兩餸飯】「窮人恩物」兩餸飯在全港各區越開越多，各大Facebook群組對多間兩餸飯店的討論更是熱度不減。近日，有網民在Facebook群組「香港兩餸飯關注組」發帖，指長沙灣有一間兩餸飯店價錢非常便宜，兩餸飯竟然只售$17，隨即引來網民驚嘆有如回到沙士前！



網民在「香港兩餸飯關注組」Facebook群組貼出$17兩餸飯的廣告橫額。（圖片來源：FB@香港兩餸飯關注組）

近日，有網民在Facebook群組「香港兩餸飯關注組」發帖，指長沙灣有一間兩餸飯店價錢非常便宜。網民所指的兩餸飯店，其實是位於長沙灣東沙島街的「D30」，以「全港最平」兩餸飯作招徠，掀起網民熱烈討論。不少網民驚嘆簡直是「回到三十年前」、「真係全港最平」；亦有網民對定價太便宜感到疑惑，好奇食物質量會否是「一分錢，一分貨」。

原來，「D30」由3位合夥人打理，兩餸飯定價為$17，三餸飯為$25，淨餸（可選1款或2款）$25，現時只供外賣。店主稱，店內的餸菜全部由自家管理的製造工場「有飯開飯盒供應商」，每日在營業時間內分3個時段製作，再由車隊運送至店內出售，務求保持食的物溫度及新鮮程度。

每日供應的餸菜款式都不一樣，有栗米斑腩、豆卜炆雞球、京都豬扒、蠔油粉絲煮旺菜等。不少網民都留言貼上照片分享「實物」，表示份量適中，非常抵食。

除了主打「全港最平」的兩餸飯，D30亦會不定時派飯予有需要人士，主要對象為低收入家庭及獨居長者。又歡迎義工或熱心人士參與派飯活動，暖心舉動獲網民力讚「有良心」、「窮人飯堂，店主開咗間良心店舖」。

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D30

地址：九龍長沙灣東沙島街167號B1鋪

營業時間：11：00-20：00

