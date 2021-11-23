【上環美食】上環美食遍佈全區，當中更有不少特色小店好值得發掘。有一間位於小巷地庫的上環隱世咖啡店，主打多款日式料理，手沖咖啡獲不少好評，另外有期間限定流心千層蛋糕，更最新推出「芫荽山御結」芫荽控和甜品控們，又是時候出動喇！



上環美食｜上環精品手沖咖啡店 必食日式料理/芫荽飯團/櫻花福餅

位於上環半山的Not One Less Coffee，門口塗鴉壁畫相當得意，畫上可愛的咖啡飯糰卡通；室內裝修則行木系風格，文青舒適；另外食物質素外型及口味都獲不少好評，難怪位置隱蔽仍然吸引不少港人特意幫襯！

（圖片來源：Not One Less Coffee）

精緻日式定食料理 清爽冷麵/櫻花福餅

該店主打日式定食料理，例如有茶漬飯、冰鎮柚子素梅麵、櫻花福餅，等等料理賣相十分吸引，其中冰鎮柚子素梅麵通體粉紅色，配上得意餐具及擺盤精緻的餐點，是餐廳的招牌菜式之一。

必試「芫荽山御結」及流心千層蛋糕

該店每逢星期六日更將推出週末限定「富士山御結」，分別有櫻花粉色的肉鬆沙律口味，和藍色的蟹肉蟹籽口味，造型精緻！近日更特別推出了「芫荽山御結」，飯糰堆上滿滿芫荽，完全滿足芫荽控的打卡欲望。該店亦提供多款口味的蛋糕，如培茶、抹茶流心千層蛋糕等，都是店內必試之品！

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主打高水準手沖咖啡 即場挑選咖啡豆

顧名思義，Not One Less Coffee最出名的是高水準的手沖咖啡。該店提供約20種咖啡豆，並即場按顧客口味挑選咖啡豆，價錢由$80至$150不等，店內設有吧檯，咖啡師不時亦會與客人交流咖啡心得，近距離欣賞咖啡手藝之餘，亦可以學習咖啡知識！

Not One Less Coffee

地址：上環必列者士街31號地庫（上環站 A2 出口，步行約7分鐘）

電話：68436772

營業時間：星期一至日（11:00 - 18:00）

