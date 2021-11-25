中環酒店限時下午茶優惠加$7多1份　人均最平$125歎12款鹹甜點！

【下午茶優惠】中環半山酒店推出下午茶限時優惠！童話主題雙人下午茶低至半價，人均最平$125，即可歎齊12款鹹甜點，如黑松露醬帶子他他、迷你和牛漢堡、芒果拿破崙、法式燉蛋等，即刻約齊三五知己去High Tea打卡吧！
中環半山麥當勞道貳號酒店（Two MacDonnell Road）的café bar on 8推出以童話故事做主題的「綠野仙蹤雙人下午茶」。現經KKday官網預訂，更可以低至半價$268（原價$493），即人均$134歎到雙人下午茶。喜愛小酌的朋友，亦可選購以7折享用「綠野仙蹤雙人下午茶」，加送2杯汽泡酒，人均約$179。
除了半價優惠，以原價$493加$7可加購多一份2人下午茶，即4人享用2份「綠野仙蹤」雙人下午茶，人均只需要$125！
café bar on 8的「綠野仙蹤雙人下午茶」共有12款鹹甜點，分為冷熱盤，包括迷你和牛漢堡包、小龍蝦包、法式雜餅、煙三文魚黑魚子刁草忌廉芝士、黑松露醬帶子他他及法式燉蛋等。甜品方面，有迷你朱古力心太軟、雪糕朱古力珍寶珠、芒果拿破崙、草莓朱古力撻、法式杏仁餅等。附送咖啡或茶。
優惠詳情如下，詳情可前往KKday官網查詢及預訂：
1. 【限量搶｜+HKD $7 多一份2人下午茶｜4人享用2份「綠野仙蹤」雙人下午茶】
價錢：$500/人均$125（原價$986）
2.【半價享用「綠野仙蹤」雙人下午茶】
價錢：$268/人均$134（原價$493）
3.【7折享用「綠野仙蹤」雙人下午茶 + 送2杯汽泡酒】
價錢：$358/人均$179（原價$493）
預訂網址：KKday官網
預訂日期：2021年11月23日12：00-12月6日23：59
使用日期：2021年11月23日-12月31日（個別日子不適用）
麥當勞道貳號酒店 café bar on 8
地址：香港半山麥當勞道貳號
用餐時間：每日下午2時45分至6時
第一時段：下午2時45分至下午4時15分
第二時段：下午4時30分至下午6時
特別時段：下午3時30分至下午5時（只適用於12月24至25日）