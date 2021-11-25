日本過江龍生蠔餐廳登陸銅鑼灣　日本廚師主理　必試8款生蠔盛合

【銅鑼灣美食】最近，銅鑼灣有一間新開的日本過江龍生蠔專門店，主打由日本新鮮空運到港的生蠔和洋料理。必試日本主廚主理，使用海膽、柚子等食材製成的8款創新口味生蠔，更有多款日本直送清酒及串燒小食，一次試勻新鮮生蠔和居酒屋料理的滋味！



牡蠣酒場かどや（Kadoya）主打日本生蠔料理，由日本主廚主理。（圖片來源：牡蠣酒場 かどや）

銅鑼灣的「牡蠣酒場 かどや」為日本九州佐賀人氣燒肉店「Yakiniku Kakura」首間亞洲海外分店，主打日本生蠔料理及居酒屋料理。餐廳環境以日式居酒屋為主，設有卡位、吧枱位等，適合三五知己小聚。

餐廳由日本主廚末永陽一主理，必試「KADOYA牡蠣盛合」（$568）。牡蠣盛合共有8隻生蠔，使用時令生蠔配上乾蔥、海膽、柚子等食材製成8款創新口味，喜歡吃生蠔的朋友不要錯過！

餐廳亦推出多款日式居酒屋料理，包括牛油燒生蠔（$78）、佐賀縣產三瀨雞腿肉串燒（$46）、蒜片欖油生蠔（$98）、廣島蠔拉麵（$98）、海膽忌廉意大利麵（$198）等。

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餐廳供應的生蠔每日由日本空運到港，分別來自北海道厚岸、岩手縣的釜石灣、大槌灣等40多個產地。餐廳每日約提供10款生蠔，並設有生蠔展示區以及生蠔地圖，方便大家按照個人喜愛選擇不同口味的生蠔。

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餐廳又提供多款日本直送清酒以及酒精特飲。當中包括日本居酒屋必點的檸檬燒酎梳打（$58）、博多草莓燒酎梳打（$68）以及佐賀溫州柑威士忌梳打（$68）、沖繩雜果威士忌梳打（$68） 等。清酒方面款式，有日本第1支純麥威士忌山崎18年（$560）、東洋美人壱番纏純米大吟醸（$880）等。

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牡蠣酒場 かどや Kadoya

地址：銅鑼灣謝斐道535號Tower 535 1樓101-102號舖

電話：2803 2331

營業時間：17：00-00：00

