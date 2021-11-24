將軍澳美食｜將軍澳7,000呎美式復古Cafe 美式快餐/蛋糕/寵物餐單

【將軍澳美食】將軍澳海濱翻新後多了不少餐廳，這間擁有7,000呎的美式Cafe，主打美式快餐及寵物美食等，店內有超多超靚打卡位，極具電影感的場景猶如置身在片場，充滿50至60年代的美式復古情懷，影相一流，最近在社交媒體掀起大量關注！



將軍澳美食｜美式復古風格裝潢 電影感場景打卡

Route 99地址靠近將軍澳海濱公園，佔地面積7,000呎，門口以粉紅色的霓虹燈作為主調，並放置了一部復古電單車予顧客打卡。而店內設計極具美國50至60年代的紐約復古風味，地板以黑白色格子鋪設，配上橙白色的沙發，猶如回到舊年代餐廳，電影感極強，影相一流！

將軍澳美食｜多款美式快餐 特色紅蘿蔔蛋糕

Route 99主打美式快餐，包括傳統的全日早餐（All Day Braskfast），包括香腸、煙肉、太陽蛋及窩夫等，配上奶昔更加是美味！除了全日早餐外，亦可一試快餐店必點的漢堡包兼薯條，厚身漢堡扒配上大量蔬菜，口感豐富。主食以外亦有甜品選擇，例如適合女孩子吃的紅蘿蔔蛋糕，味道甘甜可口，卻不會太膩，少女們不可錯過！

將軍澳美食｜主打寵物友善 提供狗狗餐單/美容服務

Route99主打寵物友善，是少有會提供狗狗餐單的餐廳，其中包括以快餐為造型的狗狗食糧及健康麵包，主人就可以與狗狗共同享受美食，有心思又極具創意！同時該店亦特設寵物美容服務，於下午4:30前到達，或提早向職員查詢預約，便可享用服務！

Route99

地址：將軍澳唐俊街21號翩滙坊地下19號舖

電話：69291990

營業時間：星期一至日（11:00 - 21:30）

